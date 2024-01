Con esto pagaba el Cártel de Sinaloa a ‘El Futbolista’ por transportar droga a EEUU

Con esto le pagaba el Cártel de Sinaloa a 'El Futbolista' (Infobae)

Tirso Martínez Sánchez, alias ‘El Futbolista’, fue un colaborador del Cártel de Sinaloa, quien por algunos años estuvo trabajando en el trasiego de cocaína hacia Estado Unidos, sin pertenecer al grupo criminal, pues era alguien que solo prestaba el servicio a los líderes.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, el grupo delictivo a cargo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada le pagaba con 200 kilos de droga, el cual se encargaba de vender por su propia cuenta, es por ello que su pago jamás fue en efectivo y corría riesgo de perderlo.

“Tirso no era propiamente un miembro del Cártel de Sinaloa, como muchos otros era un proveedor, en este caso del servicio de transporte, el Cártel no le pagaba con dinero, le pagaba con 200 kilos de droga que él vendía por su cuenta en Chicago”, se lee en el libro ‘El Traidor’ de Anabel Hernández.

Martínez Sánchez se ganó la confianza de ‘El Señor del Sombrero’ debido a que fue el encargado de habilitar un sistema para enviar droga hasta Chicago, donde era mejor pagado, esto a través de unos trenes que partían de la Ciudad de México, hacían una parada en Nuevo Laredo, de ahí en Texas y por último en la ‘Ciudad de los Vientos’.

La mente maestra del Cártel de Sinaloa para enviar droga a Chicago (Infobae)

“El ingenioso responsable de habilitar el plan del tren fue Tirso Martínez Sánchez, ‘El Futbolista’, quien no iba a quedarse de brazos cruzados, solo porque el flaco sufría de amnesia, ‘El Mayo’ ordenó a su hermano reunirse con Tirso para organizar el transporte de la mercancía”, relató la periodista Anabel Hernández para su obra.

Fue el hermano de Ismael Zambada García, quien acudió a la zona donde estaban los trenes para supervisar que no hubiera pérdidas o que estas no fueran descubiertas por las autoridades de Estados Unidos, pero pudieron percatarse que el cargamento jamás corría algún riesgo.

“‘Rey’ fue a la Ciudad de México a reconocer la zona donde estaban los trenes, en un área de carga le mostraron vagones cisterna, que servían para transportar químicos a Estados Unidos, ahí le explicaron que dentro de los vagones había otros contenedores donde se colocaría la cocaína y que solamente, él podría abrirlos y cerrarlos, por lo demás, la operación se llevaría a cabo en un lugar muy seguro, así que el cargamento no corría riesgos”, escribió la periodista.

La vez que 'El Mayo' Zambada amenazó de muerte a 'El Futbolista' (Infobae)

‘El Mayo’ casi mata a ‘El Futbolista’

A modo de crónica, Tirso Martínez Sánchez contó que en una ocasión ‘El Mayo’ Zambada le citó en unas oficinas de la Ciudad de México, donde le reclamó que le cambiaron la mercancía por una de menor calidad, por lo que le habría puesto una pistola en la cara, sin embargo, dijo que no le haría nada pues su ahijado Vicente Carrillo Fuentes se lo pidió.

A pesar de que ‘El Futbolista’, le ofreció pagarle con la cocaína que le daban como pago, Ismael Mario no aceptó, por lo que se terminó la alianza entre ambos.

“‘‘El Mayo’ Zambada comenzó a insultarme de inmediato, ‘me preguntó por qué cambié su mercancía por él, le dije que no sabía de qué estaba hablando’, ‘no actúes como si fueras un pin... pen..., me diste 311 kilos que no son buenos, qué vamos a hacer’, dijo el capo, ‘dame la oportunidad de cambiarlos el próximo viaje, te los doy de mi propia cocaína’, ‘El Mayo’ empuñó la pistola que traía en la cintura y la apuntó al rostro de Tirso, ‘no te voy a matar porque mi ahijado me dijo que no lo hiciera’, reprochó”, fueron declaraciones de ‘El Futbolista’ en el libro de Anabel Hernández.