Esta es la importante mina de cobre en España que quiere comprar Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México

El empresario podría ser dueño de una mina en España Crédito: cuartoscuro

Este jueves 11 de enero trascendió que el empresario mexicano, Germán Larrea quien es además el segundo hombre más rico del país, tiene como objetivo adquirir una mina de cobre localizada en España, lo que ha llevado a convertir su nombre en tendencia pues pocas veces se ve a un mexicano interesado en la adquisición de un sitio así especialmente en el continente europeo.

Te puede interesar: Por qué Tomás Yarrington saldrá de prisión en EEUU un año antes de lo previsto

Cabe destacar que el empresario antes descrito no es quien se interesa en la compra como tal, sino Grupo México, empresa de la que él es líder y la que a su vez forma parte del conglomerado de empresas que busca realizar la transacción de la mina localizada al sur del país comúnmente llamado la Madre Patria.

La mina que Grupo México planea adquirir en la actualidad es propiedad de la empresa First Quantum Minerals de origen canadiense que determinó desde el pasado mes de diciembre del 2023 que se podría adquirir la mina denominada Las Cruces, acción que fue consecuencia del cierre de la mina ubicada en Panamá.

Te puede interesar: ¿Dónde puedo vender mis monedas antiguas? En estos lugares puedes darlas a buen precio

Si bien la mina localizada en Panamá era una de las más importantes para la firma canadiense, la ubicada en España tampoco ha pasado desapercibida ni siquiera por el hecho de ser una de las más pequeñas. Bajo ese sentido, se informó que esta mina de cobre ha sido valuada por la cantidad de 10 mil millones de dólares, lo que a pesos mexicanos se traduce en 168 mil 917 millones, aproximadamente. Al momento se desconoce si este es el precio que Grupo México deberá pagar.

La mina pertenece a una empresa de origen canadiense Crédito: First Quantum Minerals LTD

Grupo México podría concretar la compra

La empresa que encabeza Germán Larrea Mota se sabe, es una de las que han mostrado interés en la compra de la mina; sin embargo, expertos en el ámbito financiero informaron que tras darse a conocer la posibilidad de concretar la transacción, las acciones de la empresa del mexicano cayeron en un 1.23 por ciento, pérdida que no orilló a la empresa a retractarse pues se cuenta con la posibilidad de presumir en este 2024 de una expansión en el Viejo Continente.

Te puede interesar: Recuerdan cuando AMLO se negó a un beso de Javier Sicilia: “Cuando le reclamó por violencia, lo rechazó”

Esta no es la primera vez que la empresa de Larrea Mota ve la posibilidad de expansión ya que el pasado 2021 trascendió por su interés en comprar parte de las Minas de Aguas Tenidas las cuales se localizan en la provincia de Huelva, también en España y que representan a la principal reserva de cobre; no obstante, el mexicano perdió la adquisición ante Sandfire Resources, empresa de origen australiano que desembolsó la nada despreciable cantidad de mil 900 millones de dólares.

La mina Las Crucs fue puesta a la venta desde diciembre del 2023 Crédito: First Quantum Minerals LTD

Quién es Germán Larrea Mota Velasco

El empresario mexicano, comúnmente llamado El Rey del Cobre, antes de interesarse en la compra de esta mina ubicada al sur de España, también se tornó interesado en la compra de Banamex luego que Citi confirmara que no tenía intenciones de seguir poseyéndola. No obstante, esta transacción no se concretó.

A pesar de este interés, el antes mencionado quien es originario de la Ciudad de México, siempre ha trascendido por ser uno de los más reconocidos del sector minero. Pese a mantener un perfil bajo, siempre ha estado involucrado en el ámbito financiero pues es hijo del empresario Jorge Larrea Ortega quien echó a andar Construcciones Jorge Larrea durante el sexenio de Miguel Alemán Valdez.

Grupo México de Germán Larrea, forma parte del conglomerado que adquiriría la mina en España Crédito: X/@EconomicasY

En cuanto a estudios se refiere, el presidente de Grupo México es egresado de la Universidad Anáhuac donde cursó la carrera de Administración de Empresas. Su labor la frente de la empresa -antes llamada Cananea- y la cual que lo ha catapultado, inició en 1994 y desde entonces es uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional.