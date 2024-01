Quién es Herly RG, la influencer que confundieron con Lady Aurrera

Herly RG fue confundida con la Lady Aurrera Crédito: IG/@herlanlly_rg

Cada que se difunde a un personaje como una Lady o un Lord, mucha gente siente curiosidad por saber la identidad de la persona que armó un escándalo en algún lugar público, tras la viralización de la mujer que se desnudó en un supermercado, usuarios de internet asumieron que se trataba de Herly RG.

El nombre real de esta influencer es Herlanlly Rodríguez y durante sus primeros años casi siempre llevaba el cabello pintado de rosa o rojo, además de la cara redonda, esta es una característica física similar a la de Lady Aurrera, quien fue acusada por supuestamente estar robando en una tienda.

De igual forma, ella misma desmintió ser la mujer que se viralizó por desnudarse en un Bodega Aurrera de Puebla, la influencer tomó esta situación con humor, pues actualmente ya ni siquiera tiene el cabello pintado de rosa. Esto fue lo que escribió en su cuenta de X:

Lady Aurrera se volvió una de las principales tendencias en X. Crédito: Captura de pantalla X

“Solo pa aclarar no soy yo jajajajaja ya saben que una bola de pe....jos desquehacerados estás obsesionados conmigo, pobrecitos”

Horas más tarde, Herly lanzó un mensaje diciendo que le dio mucha risa ser comparada con la Lady Aurrera.

Además, los admiradores de Herly RG, quien recientemente formó parte del elenco de la película Rommie —junto a José Eduardo Derbez— rápidamente desmintieron que se tratara de la misma persona, pero mucha gente sintió curiosidad por saber quién es.

Herly RG se hizo popular por usar un filtro que transformaba el tamaño de sus ojos y de su boca en TikTok, su contenido giraba en torno a hacer parodias de hombres machistas con el personaje de Tomás, el incrédulo.

Así se ve con el filtro para hacer su personaje "Tomás, el incrédulo" (Captura de pantalla)

Su personaje es un hombre misógino y homofóbico, es un padre irresponsable, grosero con todas las mujeres que hay o había en su vida y tampoco le gusta trabajar, además, en la época de la pandemia, Herly encarnaba a Tomás para ridiculizarlo por ser un negacionista de la COVID-19.

“Me gustaría reflejar acciones que he visto en hombres que no entienden esta parte del feminismo que se la viven quejándose, también hacia el abuso de la mujeres, que es uno de los temas de los que más habla Tomás o el tema de la COVID que muchos no creen, por eso se llama ‘Tomás el incrédulo’”, dijo su creadora en una entrevista con Efe.

Aunque sus críticas y sátiras se hicieron virales, en realidad las ocupaciones de Herly RG solían ser colocar uñas de acrílico y también era mesera en eventos sociales, la influencer tiene 25 años y es originaria de Tlanepantla, en el Estado de México.

Así era el pelo de Herly hace un tiempo (Foto: Instagram @herlanlly_rg)

Cuando Herly tenía 15 años vivió una adicción y recurrió a grupos de ayuda para sobrellevarlo. La influencer era comedora compulsiva y en dicha asociación conoció personas con drogadicción.

“En su momento cuando yo pasé por la separación de mis papás, fui comedora compulsiva y entonces llegué a un grupo de autoayuda donde conocí la adicción de cerca. Yo mucho tiempo estuve en un grupo de apoyo en general, llegaba gente con drogadicción, con alcoholismo”, puntualizó la influencer para el programa Netas Divinas.

A finales de 2022, Herly fue una de las famosas que arremetió contra Ticketmaster por los boletos clonados y cancelados antes de entrar al concierto de Bad Bunny. En cuanto a su vida personal, su boda se hizo viral a mediados de 2023, su esposo se llama Marvin Rodríguez y antes de que se unieran en matrimonio, fueron novios durante 9 años.

Herly RG, famosa tiktoker, se casa; así fue su boda (Fotos: Instagram/@herlanlly_rg)

La pedida de mano fue en París, Francia. Algunos de los famosos que acudieron a la boda de Herly fueron Paco de Miguel, Maca Carriedo, Rojstar, el youtuber Benshorts, entre otros.