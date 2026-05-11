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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 11 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,26 pesos mexicanos, lo que representa una variación de 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 20,25 pesos mexicanos, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,08%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,12%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, marcando un aumento en su valor por primera vez en un periodo de un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,96%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,21%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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