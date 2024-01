Lady Aurrera: mujer es captada supuestamente robando y se quita la ropa

La mujer fue apodada como Lady Aurrera. CRÉDITO: Google Maps

Cada cierto tiempo se viralizan personas que pierden los estribos en establecimientos públicos y son apodados como Lord o Lady, pues protagonizan un escándalo en tiendas, aeropuertos e incluso en la calle y su comportamiento termina en video, pero este día se volvió popular la grabación de una mujer que se quitó la ropa en un supermercado, por lo que fue apodada Lady Aurrera.

A través de redes sociales se difundió la grabación en la que Lady Aurrera estaba intercambiando empujones con uno de los encargados de la tienda, varias personas —principalmente quien estaba grabando— la habían acusado de supuestamente estar robando. “Ya retírese, ratera”, se podía escuchar de fondo.

La mujer que fue apodada como Lady Aurrera llevaba una sudadera color beige, un pantalón de pijama afelpado en color gris con corazones blancos y una cangurera negra, ella lucía el cabello pintado de rojo.

En algún punto, la mujer acusó al personal de la Bodega Aurrera de supuestamente golpearla y también llamó a una persona por teléfono para decirle que estaba siendo objeto de varias agresiones, además de que le dijo que no había robado nada.

En esa misma conversación, se supo que esto ocurrió en la sucursal de la Bodega Aurrera que se ubica en Las Torres, Puebla.

Fue después de colgar la llamada cuando la mujer decidió quitarse la prenda superior para dejar al descubierto su torso en ropa interior. Se desconoce la razón por la que se quitó la sudadera, pero podría haberlo hecho para demostrar que no estaba ocultando productos sin pagar.

Después hay un corte en el video y a continuación se puede ver a la mujer en la fila desabrochándose el sostén, al final de la grabación una persona dice “Esto puede ser prueba de que ella se desnudó”.

Y es que la mujer fue acusada de ser supuestamente fardera, estas personas se dedican a tomar objetos de las tiendas y esconderlos entre la ropa para salir sin pagar, pero evitando ser descubiertos. Por el momento se desconoce si la mujer viral realmente estaba tratando de sustraer algún producto o fue acusada injustamente.

Muchas personas en redes sociales hicieron visible su desconcierto respecto a la espontaneidad con la que esta mujer viral decidió desnudarse, incluso se generaron burlas y memes ante la Lady Aurrera.

Algunos usuarios de internet calificaron el espectáculo como demasiado grostesco y a través de imágenes graciosas revelaron su intención de borrar las imágenes de esta mujer de su mente, pues en la grabación se quedó en ropa interior.

Lady Aeropuerto

A mediados de 2023 se hizo viral una mujer que causó destrozos al menos cuatro computadoras, así como varios cables y teclados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez.

En ese momento, la mujer estaba reclamando algún descontento con la aerolínea Volaris, pero después perdió la paciencia y comenzó a arrojar las cosas al suelo.

La mujer bautizada en redes sociales como Lady Aeropuerto fue detenida y presentada al Ministerio Público (Captura de pantalla)

Según el reportero Jorge Becerril, tras el incidente la mujer fue aprehendida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) y remitida al Ministerio Público. La expresión de la mujer en el video fue “Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad...es, pero esto les va a costar”.

Aunque la mujer recibió todo tipo de críticas y fue tildada de “desquiciada” y “loca”, también hubo algunos comentarios en los que la gente empatizó con ella y su frustración ante el servicio, pues consideraron que en ocasiones, el personal de las aerolíneas no aparenta tener la disposición de solucionar los mal entendidos ni resolver dudas.