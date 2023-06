La influencer y su novio Marvín Rodríguez compartieron detalles sobre el íntimo momento que compartieron con otras estrellas como Paco de Miguel, Ben Shorts, Maca Carriedo

¡Los declaro marido y mujer! El mundo de los influencers mexicanos y creadores de contenido digital se vistió de etiqueta luego de que Herly RG llegara al altar para casarse con su prometido Marvín Rodríguez, tras nueve años de relación y una espectacular pedida de mano en una de las ciudades más románticas del mundo: París, Francia.

La famosa y creadora del viral personaje Tomás, que es una sátira a los hombres machistas de México, compartió en sus redes sociales todos los detalles del íntimo momento que vivió, rodeada de amigos y colegas del medio que no dudaron en también ventilar algunas de las cosas más espectaculares y conmovedores que se vivieron aparentemente el pasado sábado 10 de junio -los detalles sobre la ubicación y demás aún no se han hecho públicos-.

Herly RG, famosa tiktoker, se casa; así fue su boda (Fotos: Instagram/@herlanlly_rg)

“Trabajamos en muchas bodas, recuerdo cómo platicábamos de que ojalá algún día pudiéramos pagar algo así, hoy nos casamos, te amo, el trabajo en equipo sabe a gloria”, escribió la influencer como pie de foto en una publicación de Instagram, provocando miles de reacciones de incluso otros famosos como El Capi Pérez quien le deseo lo mejor en su ahora matrimonio.

¿Qué famosos asistieron a la boda de Herly RG?

Maca Carriedo y su novia asistieron a la boda de la comediante Herly RG (Foto: Instagram)

Luego de que la tiktoker compartiera la noticia en sus redes sociales, una gran cantidad de sus insta stories eran de sus famosos invitados, permitiéndole conocer a su público y fans los amigos del medio del mundo de los espectáculos mexicanos que asistieron para acompañarla en un día tan importante como su boda con Marvín Rodríguez.

Entre las estrellas que acudieron a la unión civil de la comediante mexicana se encuentran Paco de Miguel, el youtuber Ben Shorts, la ex conductora de La Más Draga -quinta temporada- Maca Carriedo y su novia la actriz Paola Gómez, así como otros creadores de contenido digital como Rojstar quien se ha dado a conocer que será juez invitado del reality show de Drag Queens Drag Race México -primera temporada-.

Las reacciones de miles de internautas no se hicieron esperar, pues desde la pedida de mano en París, más de uno se emocionó y conmovió con la historia de amor y superación que tuvieron que vivir para poder llegar a un siguiente nivel en su relación sentimental que de forma actual los tiene casados ante la ley mexicana.

Herly RG compartió detalles en sus redes sociales (Foto: Instagram)

“Que emoción verla tan feliz y plena después de todas las historias de dificultades que nos han contado, sobre todo esa de que trabajaban juntos en eventos así de sociales y bodas y miren como los sueños sí se hacen realidad”. “Amo ver que incluso la joteria no hizo falta y la mayoría de sus invitados son de la comunidad LGBT+, algo por lo que se sabe que sí es una aliada de verdad y no una pose como muchas otras”. “Ver la cara del novio todo tiempo sonriendo y al borde del llanto me ha hecho volver a creer que existen hombres buenos y que si se puede ser feliz con una boda así de bonita”, externaron.

¿Cómo le pidieron matrimonio a Herly RG?

Compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales, la creadora del personaje Tomás dejó que sus miles de seguidores conocieran la buena noticia que estaba por venir y que de forma reciente se completó:

Herly RG y su ahora esposo llevan nueve años de relación (Foto: Instagram)

“¡SI! ACEPTO…acepto amarte y respetarte como lo hemos hecho durante estos 9 años, acepto estar contigo en la adversidad y en lo próspero, quiero compartir mi vida con la persona que no soltó mi mano cuando mi mundo se caía a pedazos, se que todo ha pasado en el tiempo correcto, se que el amor tiene distintas perspectivas y agradezco haberlas conocido cada una contigo, recuerdo cuando llegamos a un cuarto sin nada, más que ganas de crecer, gracias por nunca reírte de mis sueños, si no siempre impulsarlos, gracias por hacer este momento tan especial, sigo en shock, me lo imagine de muchas formas, pero en ninguna vi este escenario te amo”, escribió en Instagram.