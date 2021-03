“Llegué a un grupo de autoayuda”: cuál fue la dura adicción que sufrió la influencer Herly RG

La joven que encarna al personaje de “Tomás el incrédulo” en redes sociales, externó que las adicciones son un espectro muy amplio (Foto: Captura de pantalla/ Youtube Netas Divinas)

La tik toker Herlanlly Rodríguez, mejor conocida por Herly RG, reveló que a los 15 años y, a consecuencia de problemas en su entorno familiar, desarrolló una dura adicción hacia la comida, la cual tuvo que tratar en un grupo especializado.

“En su momento cuando yo pasé por la separación de mis papás, fui comedora compulsiva y entonces llegué a un grupo de autoayuda donde conocí la adicción de cerca. Yo mucho tiempo estuve en un grupo de apoyo en general, llegaba gente con drogadicción, con alcoholismo”, puntualizó la influencer para el programa Netas Divinas.

Asimismo, la joven que encarna al personaje de “Tomás el incrédulo” en redes sociales, externó que las adicciones son un espectro muy amplio, ya que pueden ir desde la dependencia a sustancias químicas hasta personas o -como fue su caso- la comida.

Ahondó en que, a partir de su experiencia es que ahora puede transmitir lo que aprendió durante ese difícil proceso a sus seguidores y fans de redes sociales.

la famosa tik toker comenzó a tomar gran relevancia en el mundo del internet debido a su sentido del humor (Foto: EFE)

“La adicción ahora en los celulares se da porque ya tenemos papás muy ausentes, es como que ya tu hijo convive más con el celular que contigo y no es porque los papás quieran, sino porque la vida está cabron*. La vida no alcanza, mamá tiene que salir a trabajar, papá también”, expresó Herly.

Cabe recordar que la famosa tik toker comenzó a tomar gran relevancia en el mundo del internet debido a su sentido del humor, la crítica al machismo y las conductas ignorantes que existen en la sociedad.

En este sentido, Tomás el Incrédulo, es un hombre misógino y homófobo que encarna todas las conductas de el padre que no cuida a sus hijos, que maltrata a su madre y su ex pareja, que no cree en la COVID-19 o que tiene ideas bastante cerradas sobre el mundo que lo rodea.

“Me gustaría reflejar acciones que he visto en hombres que no entienden esta parte del feminismo que se la viven quejándose, también hacia el abuso de la mujeres, que es uno de los temas de los que más habla Tomás o el tema de la COVID que muchos no creen, por eso se llama ‘Tomás el incrédulo’”, dijo su creadora en una entrevista con Efe.

Ella inició en Tik Tok en febrero de 2020, justo al inicio de la pandemia por COVID-19, por lo que el contexto de confinamiento social le permitió tener tiempo para subir contenido (Foto: IG @herlanlly_rg)

Herly vive en Tlalnepantla un municipio ubicado en el Estado de México al norte de la capital mexicana. Es artista de uñas acrílicas y, antes del coronavirus, también era camarera los fines de semana.

Ella inició en Tik Tok en febrero de 2020, justo al inicio de la pandemia por COVID-19, por lo que el contexto de confinamiento social le permitió tener tiempo para subir contenido y fue ahí cuando se volvió la influencer que es actualmente.

Antes de que Tomás llegara yo ya tenía como 70.000 seguidores de alcance en Tiktok, el primero que se viralizó lo grabé en mi cama y acababa de surgir la noticia falsa de que el termómetro te quema las neuronas y lo grabé con el filtro que me gustaba. Luego hice otro vídeo para darle como seguimiento al primero y se disparó

No obstante, el realizar este tipo de comedia no sólo le ha traído comentarios buenos, sino que hombres la han criticado duramente por las burlas que ella hace de sus comportamientos cotidianos y normalizados.

*Con información de Efe

