¡Al doble del precio! Mujer denuncia que en Costco Monterrey quisieron revenderle pizzas de la fuente de sodas

Las reventas de pasteles o roscas de reyes en Costco han estado a la orden del día en fechas recientes, pero ahora, una joven de Monterrey se mostró sumamente molesta cuando ya no consiguió comprar una pizza en la fuente de sodas, debido a que los revendedores las habían llevado todas.

A parte, la mujer señaló que las personas que adquirieron dichos alimentos las estaban ofertando a las afueras de la tienda en un costo mucho mayor. En este sentido, cabe señalar que una pizza completa en el lugar comúnmente está aproximadamente 200 pesos y puede elegirse de pepperoni o de queso.

Revenden pizzas de Costco

Fue la usuaria identificada como Escarleth Palacios (@escarleth.palacios) en TikTok quien hizo un breve clip externando su molestia.

“Vine a Costco por una pizza y llego al área donde las venden ya hechas y me dicen: ‘No tenemos pizzas hechas, porque vinieron todas las nenis y compraron las pizzas’”, comenzó a decir.

Pero ésta no fue la epítome de su enojo, sino lo que más le disgustó a la joven es que estaban ofreciéndolas mucho más caras.

“Ahora las están revendiendo afuera de Costco y las están dando al doble (de precio), cabr*n. Ya, nenis, ya no ching*en, ya, ya”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios de los usuarios no dudaron en arremeter en contra de este tipo de prácticas.

“Pregunta seria, profeco no podrá hacer algo al respecto???”. “Todos esos que se quejan de las nenis, no saben como funcionan los negocios o que?, o apoco creen que los que venden ropa no les compran a alguien más”, son algunos de los comentarios.

Qué son las nenis

Las nenis son jóvenes emprendedoras que se dedican a vender ropa, artículos de belleza, accesorios, botanas o comida. Sus productos pueden ser nuevos o de segunda mano y generalmente se promocionan en ‘bazares’ de internet.

Este concepto también se ha ido adaptando para catalogar a las personas de menor edad que revenden artículos.