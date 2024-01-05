Las mejores frases para enviar en Día de Reyes por WhatsApp, Facebook o Instagram

(Archivo)

El Día de Reyes llega cada 6 de enero y se convierte en una ocasión especial para compartir buenos deseos y mensajes llenos de ilusión.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se transforman en el escenario ideal para enviar frases que celebren la magia de esta tradición, acercando a familiares y amigos a pesar de la distancia.

Seleccionar las palabras adecuadas puede marcar la diferencia y hacer que un simple mensaje se vuelva memorable.

Desde saludos clásicos hasta frases originales, existe una opción para cada estilo y destinatario. Descubre una selección de frases para WhatsApp, Facebook o Instagram y sorprende este 2026 con un mensaje único en el Día de Reyes.

Éstas son las mejores frases de Reyes Magos para enviar

“Que la luz de la estrella de Belén ilumine tu camino en este Día de Reyes. ¡Felices Reyes Magos!”

“En este día especial, que los Reyes Magos te traigan regalos de alegría, paz y mucho amor”.

“Espero que Melchor, Gaspar y Baltasar dejen en tu hogar salud, prosperidad y felicidad . ¡Feliz Día de Reyes!”

“¡Que la magia de los Reyes Magos acompañe cada uno de tus pasos este año que comienza!”

“Los mejores regalos que puedes recibir este Día de Reyes son aquellos que no se pueden envolver: amor, paz y felicidad ”.

“Que los dulces camellos de los Magos de Oriente traigan a tu vida un camino lleno de bendiciones. ¡Felices Reyes!”

“Hoy recibimos con ilusión la visita de los Reyes Magos, como símbolo de esperanza para un año nuevo lleno de luz”.

“Recordemos que el mejor presente en el Día de Reyes es compartir momentos especiales con nuestros seres queridos” .

“Celebremos con alegría la llegada de los Reyes Magos y todo lo bueno que su viaje representa para nosotros.”

“En este Día de Reyes, deseo que tus sueños se cumplan y tu corazón se llene de la misma ilusión de la infancia.”

“Los Reyes Magos nos recuerdan que los verdaderos tesoros se encuentran en la compañía de nuestros afectos. Que sus regalos te colmen de dicha.”

“Que este Día de Reyes, la generosidad y la bondad sean la guía de tus días. ¡Felices Reyes a ti y a tu familia!”

Ahora que las sabes, sólo deberás mandarlas y causar así que muchos no pierdan la nostalgia y cariño por estas tradicionales fiestas.

¿Cuál es el origen de los Reyes Magos?

La tradición de los Reyes Magos cobró un lugar central en las celebraciones navideñas, aunque su origen real es más enigmático de lo que indica la costumbre.

El Evangelio de Mateo describe a estos visitantes simplemente como “sabios de Oriente,” sin llamarlos reyes ni precisar su número, y destaca que llevaban tres regalos: oro, incienso y mirra.

Con el paso del tiempo, la figura de los magos fue reinterpretada, alcanzando el estatus de reyes y recibiendo nombres y procedencias concretas: “Las narraciones posteriores de la historia identificaron los nombres de los magos, así como sus tierras de origen:

Melchor de Persia,

Gaspar (también llamado Caspar y Jaspar) de la India

Baltasar de Arabia

La visita se asocia a la Epifanía o Día de Reyes, reconocida como una de las festividades cristianas más antiguas: “La conmemoración oficial de la llegada de los Magos, denominada Epifanía o Día de Reyes, es una de las festividades cristianas más antiguas”, destacó National Geographic.

El festejo varía según la tradición: los católicos conmemoran la Epifanía el 6 de enero y las iglesias ortodoxas el 19 de enero. Millones celebran todavía esta fecha, recordando la llegada de los sabios de Oriente y la entrega de regalos, un acto incorporado al folclore, la liturgia y la vida familiar.