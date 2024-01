Temach revela supuestos VIDEOS en donde exhibe las agresiones de Akasha contra Alemán

El influencer afirma que "cuando ellas son las violentas no se hace viral". Crédito: (CUARTOSCURO/ Instagram: @eltemach / @akasshha).

A principios del mes de diciembre la influencer Akasha denunció a su ex novio Alemán de haber tenido comportamientos violentos con ella, especialmente al momento en el que quiso terminar la relación. Los videos de la supuesta agresión, así como fotografìas de sus propios brazos con algunos moretones fueron difundidos a través de sus stories de Instagram.

Sin embargo, el caso parece haber alcanzado un giro de tuerca. Y es que el influencer Temach consiguió unos videos de la pareja en donde se pueden observar agresiones de la propia Akasha contra el rapero Alemán.

¿Qué muestran los videos?

Fotos: Akasha (TikTok) / @mxalemanmx (Instagram).

En los videos compartidos por Temach se observa que la influencer Akasha se encuentra muy alterada e incluso agresiva con el rapero mexicano.

“Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo, no me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir ahí… me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo”, le grita Akasha a Alemán.

“No tienes que estar haciendo esta movie, cálmate, como si estuviera pasando algo gravísimo”, le increpa Alemán, quien trata de calmarla. Pero ella responde: “Vete a la mierd*, te voy a romper todas tus pantallas antes de irme, pendej* de mierd*”.

En el video Akasha procede a aventar todas las cosas que están a su paso, en lo que presuntamente es la casa del cantante mexicano de urbano. Éste le dice que él ha trabajado por todas esas cosas y ella le contesta que también ha trabajado duro hasta que apareció él a “arruinarle su p*ta vida”.

En otro video se muestra que la influencer tiene algo pesado en la mano, con lo que supuestamente pretende herir al rapero. Razón por la que éste la graba para tener evidencias de la agresión.

“Así como tú tienes videos, yo también tengo, Me encerré en el baño para no tener problemas”, le dice Alemán a su ex novia Akasha.

El video obtenido por Temach, supuestamente fue extraído de internet y otras plataformas virtuales públicas. Sin embargo, no hay registro comprobable de que Alemán o Akasha los hubieran compartido con anterioridad, por lo que existe una brecha en la fuente original de dicha información.

No obstante, Temach lo compartió diciendo: “Pero cuando son ellas las violentas no se hace viral”.