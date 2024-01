La vez que Félix Gallardo fue señalado de mandar a asesinar a la esposa e hijos de ‘El Güero’ Palma

La vez que Félix Gallardo fue señalado de asesinan a la esposa de 'El Güero' Palma (Infobae)

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, en una entrevista con el periodista Diego Enrique Osorno recordó aquella ocasión en la que fue señalado del asesinato de la esposa de Héctor ‘El Güero’ Palma.

‘El Jefe de jefes’ aseguró que se trató de una calumnia por parte del doctor Jorge Carpizo, quien lo mencionó en su libro ‘Un año al frente de la PGR’, por lo que intentó proceder en su contra, pero para ese tiempo, el funcionario era una persona intocable.

Enrique Rafael Clavel Moreno, un infiltrado de los Arellano Félix al Cártel de Sinaloa, fue el encargado de terminar con la existencia de la familia de ‘El Güero’, a la esposa, Guadalupe Leija Serrano, la decapitó y envió su cabeza al sinaloense, mientras que a los dos niños los lanzó desde un puente en Venezuela.

“‘El Doctor Jorge Carpizo, me mencionó en su libro ‘Un año al frente de la PGR’, afirmó que yo maté a una mujer cortándole la cabeza y mandándose a un tal ‘Güero’ Palma, no existe dato alguno sobre una mujer decapitada al que se me pueda relacionar, hay un hecho de lo que pasó entre una mujer de ese señor Palma y que el cónsul de Venezuela, aclaró, el segundo esposo de esa mujer de nombre Baldemar M, fue quien le dio muerte en una ciudad de California, Estados Unidos de Norteamérica y a los hijos en Venezuela, lugar donde estuvo preso por varias muertes, hasta que murió en una cárcel’”, se lee en el libro ‘Bienvenidos a Sinaloa’, donde Diego Enrique Osorno plasmó su charla con ‘El Jefe de jefes’.

Félix Gallardo, aseguró que cuando esto sucedió, se encontraba encerrado en el Reclusorio Sur, lo que hace imposible que haya cometido ese delito, además de no tener una investigación en su contra por el suceso.

Cabe mencionar que pudo tratarse de un error del funcionario, quien lo confundió con la familia Arellano Félix, la cual en repetidas ha ocasiones ha negado de que tengan un parentesco con él.

“‘Cuando ocurrieron estos desafortunados eventos, yo me encontraba preso en el Reclusorio Sur, la obligación del doctor Carpizo, era abrirme proceso y aclarar esos escándalos que surgieron dentro de su administración, no desviar la atención, ni mentir a la opinión pública, yo en eses entonces empecé una demanda ante Ministerio Público, pero no procedió, ya que Carpizo era intocable en ese tiempo’”, argumentó Félix Gallardo en una entrevista con Diego Enrique Osorno.

Félix Gallardo desmintió ser tío de Sandra Ávila Beltrán

‘Don Miguel’ aprovechó la charla con Diego Enrique Osorno para también dejar en claro que no tiene ningún parentesco con la denominada ‘Reina del Pacífico’, quien le había comentado a Julio Scherer que ya se conocían.

Incluso retó a quienes dicen lo contrario, al asegurar que ni siquiera tienen apellidos similares para afirmarlo.

“‘Debo aclarar que tampoco soy tío de la supuesta ‘Reina del Pacífico’, Sandra Ávila Beltrán, que le dijo al periodista Julio Scherer que ambos se conocían, ella ni siquiera lleva un apellido parecido, a quienes cimentaron el parentesco, los invito a probarlo’”, fueron las palabras de ‘El Jefe de jefes’ a Diego Osorno.