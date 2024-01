Cuántos años tiene Yuawi, el niño wixárika que encabeza la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano

El partido Movimiento Ciudadano publicó un meme sobre descongelar a Yuawi credito:movimientociudadano

En el comienzo del año, el Movimiento Ciudadano (MC) presumió el regreso de Yuawi para, una vez más, formar parte de su campaña con miras a las elecciones presidenciales.

Te puede interesar: MC pide likes para ‘descongelar’ a Yuawi; lo critican en redes: “Dejen de explotar al chamaco”

A través de redes sociales, el presidente nacional del partido naranja, Dante Delgado, promocionó la noticia y, con un spot de 58 segundos, reapareció el niño wixárika con su traje típico como en 2018. “Arrancate, México. ¡Hey!”, fue la frase con la que el cantante volvió a la escena partidista para este 2024.

Pese a aún no tener candidato o candidata presidencial, MC aseguró ganar las elecciones federales y ha comenzado su precamapaña con los viejos éxitos mediáticos como lo fue Yuawi López en otras contiendas.

Movimiento Ciudadano anunció el regreso del popular infante que les ha dado éxitos musicales Crédito: X/@MovCiudadanoMx

Cuántos años tiene Yuawi

El interprete de “Movimiento Naranja” alcanzó gran popularidad con el “himno” de los emecistas, cuando apenas tenía 9 años. Ahora, con la edad de 15, el originario de la sierra de Jalisco regresó a las trincheras electorales.

Te puede interesar: Los mejores memes que dejó el regreso de Yuawi a la campaña de Movimiento Ciudadano

Yuawi López es miembro de la milenaria comunidad Wixárika, más conocida en español como los huicholes, representa una de las principales agrupaciones indígenas dentro del territorio de Nayarit, México.

Este colectivo de profunda raíz cultural se asienta en el corazón del oeste central del país, en las intrincadas elevaciones de la Sierra Madre Occidental, extendiéndose más allá de Nayarit, abarcando zonas en los estados de Jalisco, Durango y Zacatecas.

(X)

La fama de Yuawi

El interés mediático en torno al “niño naranja” surgió en 2014, cuando destacó por su interpretación de Let It Be de The Beatles en el programa La Academia Kids 2 de TV Azteca. Desde entonces, su trayectoria ha estado mezclada con la música y la política, identificándose con la realización de spots políticos, como el que realizó para el Gobierno de Guadalajara.

Te puede interesar: Incendian oficinas de Movimiento Ciudadano en Tijuana, Baja California

En el transcurso de la competencia, Yuawi, bajo la conducción de Ingrid Coronado y evaluado por un jurado compuesto por Lola Cortés, Alicia Villarreal y Víctor García, participó en 14 conciertos. Mostró consistencia en su talento y carisma, atributos que le valieron la atención del público y la simpatía de los seguidores del programa, no obstante, su participación concluyó al ser eliminado y ubicarse en la octava posición de la competencia.

(Foto: especial)

Además de sus contribuciones musicales para campañas políticas, el talento de Yuawi ha sido integrante del grupo El Venado Azul, el cual ha sido reconocido por el publico Es de destacar que sus canciones se han incluido en plataformas como Spotify y otros, colocando al jalisciense como un personaje famoso dentro de su comunidad.

En distintas entrevistas, el niño huichol ha relatado que la música ha sido uno de su talentos, no solo por el gusto, sino por necesidad. Ante el medio Univisión, Yuawi recordó que después de sus clases habituales ayuda a su papá cantando en los camiones de su localidad.