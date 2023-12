Ellos fueron los luchadores mexicanos que más destacaron en WWE y AEW en 2023

Rey Mysterio, Hijo del Vikingo, Dragón Lee, Andrade el Ídolo, son algunas de las figuras mexicanas que destacaron en la lucha libre estadounidense. (Ilustración: Jovani Pérez)

Se acabó el 2023, en donde la disciplina de la Lucha Libre profesional tuvo grandes momentos a ras del ring gracias a que México fue bien representado en las empresas más populares del pancracio en Estados Unidos.

La influencia de los luchadores mexicanos en la WWE y AEW es indiscutible y su legado es inextinguible. Desde fenómenos energéticos como Rey Mysterio, Andrade El Idolo, Penta Zero Miedo, Rey Fénix, Dragón, entre otros, demostraron que su estilo, pasión y éxitos han liderado el camino para que otros sigan sus pasos. Su impresión en el ring ha trascendido nacionalidades y ha inspirado a luchadores de todos los rincones del planeta; una magnífica prueba de que México es y será siempre tierra de campeones y leyendas de la lucha libre.

Infobae México te presenta la lista de mexicanos que lograron destacar en la World Wrestling Entertainment (WWE) y All Elite Wrestling (AEW), en donde se consiguieron algunos títulos de gran importancia.

Rey Mysterio

El amo del 619 logró el título el pasado 12 de agosto al vencer a Austin Theory en Smackdown Live. (WWE)

Este año 2023 pasará a la historia para el maestro del 619, quien logró ser exaltado al Salón de la Fama de la WWE y volver hacer campeón en dicha empresa al conseguir el título de los Estados Unidos.

Dominik Mysterio

Apr 1, 2023; Inglewood, CA, USA; Dominik Mysterio during Wrestlemania Night 1 at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

El Hijo de Rey Mysterio ha logrado consagrarse en el mundo del wrestling al ser parte de uno de los equipos más malévolos como The Judgment Day entre ellos Rhea Ripley, además de que consiguió en dos veces el campeonato norteamericano de la WWE.

Santos Escobar

Luchadores mexicanos que destacaron en WWE y AEW Crédito: Instagram: escobarwwe

Otro de los mexicanos que destacó en WWE al ser parte de LWO; sin embargo, demostró que el Hijo del Fantasma será siempre un rudazo y hacer su nuevo equipo de rudos con Humberto Carrillo y Ángel Garza.

Raquel Rodríguez

Apr 2, 2023; Inglewood, CA, USA; Raquel Rodriguez slams Chelsea Green during Wrestlemania Night 2 at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

La gladiadora mexicana es sin duda alguna una de las luchadoras más destacadas de la WWE. Durante este año, estuvo cerca de ganar el campeonato mundial femenino; sin embargo, logró ser campeona en parejas junto a Liv Morgan y Shotzi.

Bandido

(Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

El gladiador de Torreón, Coahuila, compitió este año en 12 combates, 10 de ellos en la programación de AEW, incluyendo dos luchas titulares por el Campeonato Internacional y los Campeonatos Mundiales de Tríos. La mayoría de sus combates han sido por equipos, ya sea con Best Friends o, más recientemente, con The Lucha Brothers.

Dragón Lee

El guerrero azteca se midió ante Dominik Mysterio en un duelo de sangre mexicana. Foto: TW @EvanMarkham4

Tras debutar en marzo de 2023 en la NXT, Dragón Lee tuvo combates de excelente calidad y fue hasta noviembre que compitió en un lucha titular ante Santos Escobar en Survivor Series War Games, donde perdió; sin embargo, eso no impidió para conseguir el título Norteamericano ante Dominik en NXT Deadline.

Hijo del Vikingo

Facebook: AEW

El poblano hizo su debut para All Elite Wrestling (AEW) en la edición del 22 de marzo de 2023 de Dynamite, donde fue derrotado por Kenny Omega en el evento principal. Pese a la derrota, la lucha en general y él mismo particularmente fueron elogiados por la crítica. Para este año mejoró y se ubicó en el quinto lugar y lograr ser el mexicano mejor ubicado en el conteo de los mejores gladiadores del mundo.

Rush

Foto: AEW en Español

A pesar de tener contrato con AAA y ser uno de los protagonistas en Triplemanía 31, Rush, el Toro Blanco siguió demostrando ser uno de los mejores luchadores en AEW al tener más enfrentamientos en Dynamite.

Pentagon Jr. o Penta Zero Miedo

Foto: AEW en Español.

Penta Zero Miedo en este 2023 tuvo una gran cantidad de combates en AEW, junto con Best Friends y Eddie Kingston y uno de ellos fue cuando derrotaron a Blackpool Combat Club, Santana y Ortiz en All In en Wembley, en lo que fue una de las luchas más significativas en la carrera del mexicano, pues en sus inicios trabajó en la central de abastos en Ecatepec antes de ser figura de la lucha libre.

Místico

Facebook: CMLL Oficial

Fue en octubre pasado cuando se concreto el esperado regreso de Místico a los Estados Unidos. Años después de que se diera el final de su relación con la WWE, el luchador mexicano, uno de los más exitosos, famosos e importantes del mundo, tuvo su primera aparición con la marca AEW (All Elite Wrestling).

EL llamado ‘Príncipe de Plata y Oro’ se midió y consiguió la victoria ante ‘Azúcar’ Rocky Romero. En esta lucha que se vivió bajo la modalidad ‘Rampage’, los aficionados lograron disfrutar con vuelos, llaves.

Andrade el Ídolo

Foto: Andrade el Ídolo Oficial

Durante esta semana, Andrade el Ídolo volvió al CMLL tras la alianza de la empresa con AEW, en donde ha destacado por su gran poderio y sobre todo el manejo CJ Perry, conocida como Lana en la WWE.

Se espera que Andrade en este 2024 se dé su regreso a WWE, en el que podría estar más tiempo con su esposa Charlotte Flair, quien es una de las grandes super estrellas femeninas de la empresa de Vince McMahon.

Rey Fénix

Ester es el tercer título que consigue el integrante de los Lucha Brothers en la empresa estadounidense. (AEW)

El miércoles 20 de septiembre será un día que jamás olvidara Rey Fénix, al consolidarse como campeón Internacional de AEW al vencer a Jon Moxley por conteo de tres.

La lucha que fue todo un espectáculo lleno de lances y llaves, llegó a su fin cuando el Fénix conectó un Brain Buster sobre Moxley, el cuello dejó totalmente noqueador, por lo que tras un doble castigo con su movimiento, el réferi hizo la cuenta de tres, llevándose el campeonato Internacional de la AEW.

Ángel Garza y Humberto Carrillo

Foto: WWE Network

Este 2023, Ángel Garza y Humberto Carrillo fueron traspasados para la marca Raw; No obstante, ambos regresaron a NXT en donde estuvieron como equipos.

Más adelante en Smackdown durante el torneo para buscar al contendiente al campeonato de los Estados Unidos auxiliaron a Santos Escobar para que venciera a Bobby Lashley, logrando así formar otro equipo de puros mexicanos tras la traición del Hijo de Fantasma a Rey Mysterio en LWO.