Mujeres con Bienestar Edomex: por qué se bloquea tu tarjeta tras retirar dinero en el cajero

Algunas mujeres han reportado que sus tarjetas han sido rechazadas (X/@delfinagomeza)

En días pasados las beneficiarias del programa social Mujer con Bienestar en el Estado de México recibieron su primer pago; sin embargo, en medio de las fechas de fin de año, han surgido muchísimas dudas sobre el proceso debido a que se han presentado inconvenientes con las tarjetas.

Como se informó en todos los medios oficiales, a partir del pasado domingo 24 de diciembre, las mujeres pudieron acceder a sus primeros dos mil 500 pesos, por lo que pudieron retirar el dinero en los cajeros automáticos, así como utilizarla en tiendas departamentales.

Sin embargo, algunas de las que decidieron acceder a su dinero por medio de los cajeros automáticos, reportaron que posteriormente sus plásticos fueron bloqueados; no obstante, aquí te explicamos por qué pasó eso y qué es lo que tienes que hacer para volver a la normalidad.

¿Por qué se bloqueó mi tarjeta?

El depósito se hace en una tarjeta y se puede retirar en cualquier cajero (Facebook/Gobierno Municipal de Tultepec)

Debido a los problemas que se han presentado, la Secretaría del Bienestar en el Estado de México explicó que algunas de las tarjetas fueron bloqueadas debido a que fueron utilizadas en cajeros automáticos de otros bancos que no son Financiera Bienestar, por lo que recomiendan que, por lo menos, el primer retiro se realice en dicha entidad.

“Se les hace la invitación a NO ingresar sus tarjetas a cajeros automáticos pues si no están activadas, las retendrá y no hay sistema de reposición hasta el momento. Si no la has activado, sé paciente e intenta nuevamente”

Pese a lo anterior, existe otra razón por la cual fue bloqueada y pudo haber sido porque se metió al cajero sin antes haberla activado, mediante internet o la aplicación oficial. Aunado a esto, muchos cajeros se tragaron la tarjeta; no obstante, aún no existen fechas oficiales para saber cuándo se podrá reponer el plástico, aunque esto no significa que la beneficiaria perderá el apoyo.

¿Cómo desbloquear tu tarjeta?

Si fuiste afectada con el bloqueo de tu tarjeta, entonces debes de seguir los pasos que implementó la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en donde se te brindará la información y los pasos necesarios para que puedas volver a usar tu tarjeta sin inconvenientes.

El paso principal es comunicarse al télefono 55 9370 0924, en donde personal autorizado dará a conocer cuáles son los requisitos necesarios para desbloquear el plástico, pues son el único medio autorizado para que este paso se lleve a cabo.

El gobierno del Estado de México dio detalles de los pasos a seguir para que las beneficiarias del programa social activen su tarjeta sin salir de casa (Crédito: Facebook/Mujeres con Bienestar)

Recuerda que es necesario que se active el plástico, debido a que en caso de no hacerlo, entonces no tendrás accesos a los demás apoyos con los que cuenta el programa social:

Atención médica

Atención psicológica

Atención veterinaria

Asesoría legal

Seguro de vida

Servicios funerarios

Inscripción a cursos y capacitaciones

Conviene recordar que en esta primera fase fueron aceptadas 400 mil mujeres mexiquenses; sin embargo, la administración local ha adelantado que entre enero y febrero se abrirá nuevamente el programa para que accedan más personas a la ayuda social de la entidad del Valle de México.

