Miguel Layún se retira como campeón con el América: “Es obligatorio vivir finales dramáticas”

Henry Martín (i) y Miguel Layún (d) de América, levantan el trofeo de Campeones ante Tigres hoy, durante el juego de vuelta de la final del torneo mexicano de fútbol, entre América y Tigres en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Es oficial, Miguel Layún se retira oficialmente como futbolista profesional tras cumplir su sueño de ser campeón del Apertura 2023 con el club de sus amores: el América.

Te puede interesar: América vs Tigres: cuántas finales en torneos cortos de la Liga MX han disputado

Layún deja la camiseta número 19 de las Águilas tras lograr el campeonato del Apertura 2023, su último campeonato como jugador profesional tras su debut el 28 de marzo con los tiburones de Veracruz en 2003.

El defensor americanista fue uno de los más aplaudidos por la afición américanista al salir de cambio en el segundo tiempo Kevin Álvarez, dejando el futbol tras 20 años como futbolista profesional.

El exjugador de América dio declaraciones a Infobae México sobre su retiro de las canchas. Crédito: Alex Manuel Domínguez Campos

En entrevista con Infobae México, el ahora exfutbolista dio a conocer su sentir tras salir por tercera vez como campeón de liga con el club de sus amores.

Te puede interesar: Checo Pérez felicita a Jardine por el título 14 del América: “Eres una leyenda del americanismo”

“Que raro que América sea con finales dramáticas, parece que es obligatorio que tenemos que estar nosotros viviendo este tipo de momentos, pero eso habla de la esencia que somos este equipo y de lo que es esta institución al final de cuenta agradece este campeonato”, comentó Layún.

Iniciará su etapa como presidente de la Kings League Americas

Miguel Layún de América festeja con la copa la conquista del torneo Apertura 2023. EFE/Isaac Esquivel

Fue el pasado 18 de noviembre que Infobae México platicó con Miguel Layún sobre referente a su futuro en el futbol, aclarando que nunca sería director técnico; sin embargo, tras acabar su carrera como futbolista profesional estaría de lleno en el proyecto de la Kings League Américas como presidente del certamen de futbol 7.

Te puede interesar: “Está en pañales frente a Nahuel”: Tuca Ferretti hace menos a Luis Malagón frente al portero de Tigres | VIDEO

“Director Técnico no me pasa por la cabeza, yo soy competitivo por naturaleza y mientras esté activo de aquí a que termine este torneo aspiraré a lo máximo, que es ganar. Estoy Implicado 100% en la Kings League; sin embargo, si hay algún otro proyecto que pueda acompañar en tiempos, eh, a la Kings League lo haré feliz de la vida.

Layún aseguró que se quedar´pa a vivir en la CDMX al ser el presidente de la Kings League Americas y no será DT de algún equipo. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Te adelanto, me voy a quedar a vivir aquí en la Ciudad de México, teníamos pensado como familia, mudarnos, nosotros pensamos vivir en Monterrey, pero con la Kings League y con el compromiso que tengo, me quedo, así que mi implicación va a ser total y no parcial con este proyecto”, platicó Layún con Infobae.