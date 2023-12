Juez concede prisión domiciliaria a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo se quedará recluido por el delito de delincuencia organizada. (Foto: archivo)

Un juez concedió la medida de prisión domiciliaria al ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la acusación de lavado de dinero, sin embargo, el priista deberá cubrir una fianza de 10 millones de pesos, además deberá portar un brazalete electrónico.

No obstante, el ex mandatario no podrá abandonar la prisión debido a que mantiene la medida de prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada.

Borge es acusado de vender terrenos del Estado a través de prestanombres a precios subvaluados, ocasionando un daño por 900 millones de pesos a Quintana Roo. El ex mandatario remató al menos 22 predios que formaban parte de una reserva natural, y para ello se valió de una red de amigos y familiares.

Por este delito, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez una condena de 15 años de prisión.

Borge fue gobernador por el PRI de 2011 a 2016. (ARCHIVO /CUARTOSCURO)

Además, existen dos procesos locales en Quintana Roo contra Borge Angulo por peculado, pues está señalado por el presunto desvío de 594 millones de pesos durante su administración y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.

El ex priista huyó del país luego de dejar el gobierno estatal en 2016 y el 4 de junio de 2017 fue detenido en el aeropuerto de Panamá. El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México y desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

El 13 de noviembre de 2019 Borge fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Esto, debido a que un juez de control determinó que habría entregado, de manera indebida, cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres. No obstante, en diciembre de 2023 el exgobernador obtuvo un amparo contra este proceso.

Apenas en marzo de 2023, un juez federal vinculó a proceso a Roberto Borge por el delito de delincuencia organizada según la carpeta de investigación 541/2019, por lo que se complicaron las posibilidades para abandonar el penal de Morelos.

Roberto Borge se casó dentro de prisión

En 2019, el ex gobernador priista contrajo matrimonio dentro de las instalaciones del Ceferepsi con Norma Patricia de la Vega, ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa y participante de Nuestra Belleza México en el año 2015.

Amigos, familiares y hasta una funcionaria habrían ayudado a Borge a orquestar un desvío multimillonario. (ARCHIVO /ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO)

Mientras Borge vivía su luna de miel, la investigación contra su administración siguió adelante y en agosto de 2020, José Alejandro Marrufo Roldán, tesorero estatal de Quintana Roo durante la gestión de Roberto Borge, fue detenido en Mérida, Yucatán.

Alejandro Marrufo fue acusado de peculado y un probable daño al erario de 3 mil 430 millones de pesos en agravio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, debido a las múltiples acusaciones de corrupción y manejo indebido de fondos públicos durante su administración.

Borge fue acusado de la venta ilegal de terrenos del estado a precios irrisorios, desvío de recursos, y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

El PRI tomó esta decisión como una medida para deslindarse de las prácticas corruptas y buscar un proceso de renovación interna ante la demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.

La expulsión se llevó a cabo mediante un procedimiento interno en el que se valoraron las evidencias presentadas contra el exfuncionario.