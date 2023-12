Cancelan a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza tras escándalo de boicot a Kenia Os

Kimberly Pantoja se vio envuelta en una nueva polémica con JD Pantoja y Kimberly Loaiza. (Crédito: @keniaos, @juandediospantoja)

La mañana de este 18 de diciembre, usuarios de X despertaron con varios temas en tendencia que cobraron fuerza la noche del domingo. Una que ganó popularidad durante las primeras horas del lunes fue la cancelación que fans de Kenia Os han promovido contra Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Aunque el movimiento cobró fuerza esta mañana, la historia detrás de este comenzó hace unos días, en otra red social. En TikTok, el usuario @Diegokmorillo expuso un chat de Kenia OS, donde la cantante acusa a JD Pantoja y a Kimberly Loaiza de presionar a empresarios para impedir que ella se presente en Mazatlán, Sinaloa.

¿Qué expone Kenia OS?

En las conversaciones, Kenia señala a Jukilop (como se les conocía a los youtubers al inicio de sus carreras) de presionar a empresarios de Mazatlán para que no la contraten. El tiktoker, quien sería amigo cercano de la intérprete de ‘Malas decisiones’ y ‘Rumores’, mostró chats en los que la cantante cuenta que JD Pantoja y Kimberly condicionan a empresarios para que no contraten a Kenia OS.

En los chats, la cantante indica que este tipo de acciones no son recientes, sino que se han presentado desde hace tiempo, cuando se dio el distanciamiento entre los cantantes e influencers.

Un usuario de tiktok filtró supuestos audios y conversaciones donde Kenia Os acusa a los cantantes de estar detrás de una campaña en su contra. Crédito: @Diegokmorillo, TikTok

JD Pantoja reaccionó a la filtración y no descartó tomar acciones legales. Aunque Kenia OS no se ha pronunciado al respecto, en TikTok otros usuarios han rescatado antiguos videos en los que la cantante confirma que no se presentará en Mazatlán.

En los clips, Kenia OS menciona que quisiera hablar de los verdaderos motivos por los cuales no se presentará en su tierra natal, pero se abstiene de hacerlo. Sin embargo, adelanta que para 2024 sí o sí se presentará por separado o como parte del elenco de un festival en el puerto.

Fans de Kenia OS cancelan a JD Pantoja

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza enfrentan esta nueva polémica a unos días de que en redes sociales fueron sumamente criticados por intentar hacerle creer a sus seguidores que estaban separados.

Kimberly hizo un live para reaccionar en vivo al lanzamiento de su nuevo sencillo, pero gracias a un historia que compartió una prima de la cantante, los fan se dieron cuenta de que Kimberly y Juan de Dios Pantoja estaban en el mismo lugar.

Su intento estrategia, más las acusaciones expuestas en TikTok, le dieron fuerza al hashtag #JDLATIENEPORDENTRO, el cual fue usado en cientos de mensajes en los que tuiteros se lanzan contra Pantoja y Kimberly.

Pese a que los fans de Kenia OS mostraron la fuerza que tienen en redes sociales, otros usuarios pusieron en duda las supuestas acciones de JD Pantoja y Kimberly. Aseguraron que era demasiada coincidencia que la supuesta conversación surja justo cuando los lanzamientos de Kimberly Loaiza están superando en popularidad a las canciones de Kenia Os en las plataformas de música vía streaming.