Dieron de baja a policía de la CDMX que chocó patrulla en el Edomex por supuesto estado de ebriedad

Juan "N" fue detenido tras el accidente vehicular (Luis Carbayo @Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que un policía de investigación fue suspendido luego de que chocó un vehículo oficial en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Cabe destacar que el accidente automovilístico sucedió durante el fin de semana y al parecer el responsable trató de huir del lugar.

Por su parte la suspensión del uniformado fue confirmado por las autoridades capitalinas durante el lunes 4 de diciembre a través de una ficha informativa en la que se detalló que, según las primeras indagatorias, el miembro de la Policía de Investigación (PDI) al parecer iba en un “estado inconveniente”.

Lo anterior habría derivado en el choque de la patrulla contra una camioneta. El hombre ya está detenido y laboraba en la Coordinación de Investigación Territorial Iztapalapa 7, de la Coordinación General de Investigación Territorial.

La FGJ determinó la suspensión de las labores del uniformado (Foto: Fiscalía CDMX)

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación (PDI) suspendió a un elemento de la corporación, luego de que posiblemente conducía en estado inconveniente un vehículo patrulla que se impactó contra una camioneta en el municipio de Nezahualcóyotl”, se puede leer en el comunicado de las autoridades capitalinas

El accidente ocurrió el pasado 2 de diciembre en la calle Flamingos en su cruce con Xochimilco. Por su parte, testigos de los hechos, citados por el medio Publimetro, indicaron que el uniformado involucrado en el choque habría tratado de escapar de la zona. Además el medio mencionado detalló que el policía detenido es identificado como Juan “N”.

Tras el choque el uniformado fue ingresado al Centro de Justicia La Paz, sitio donde fue notificado de la suspensión determinada por la FGJ-CDMX.

Otros policías involucrados en situaciones comprometedoras

La automovilista grabó a la policía quien dio positivo a la prueba de alcohol. | Twitter @Mr_Civico

Cabe destacar que el pasado mes de julio fue dado a conocer el caso de una mujer perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital que realizaba acciones de prevención y vigilancia el pasado 22 de julio en la colonia Lomas de Chapultepec, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En dicha ocasión la mujer policía detuvo un vehículo de color vino conducido por una mujer. En el video que circuló en redes sociales se puede ver parte de las acciones en las que la conductora cuestionó a la policía, pues al parecer tenía aliento alcohólico.

“Oye, pero ¿Tú hueles un poco a alcohol no? ¿Tú me puedes soplar a mi? Usted y uno de ellos dos huele a alcohol, no sé quién sea, pero ni siquiera puedes hablar bien”.

Luego del incidente la SSC informó que la conductora que cuestionó a la uniformada acudió a presentar una denuncia al área de Asuntos Internos. por lo que se aplicaron los protocolos y posteriormente la mujer policía fue separada de su cargo. Por su parte, la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa interna.

Un elemento de la SSC fue agredido en Xochimilco por ciudadano que circulaba en sentido contrario

Pero tambien los elementos de seguridad de la CDMX han sufrido de ataques mientras realizan su trabajo, por ejemplo en febrero del presente año fue dado a conocer un video en el que se puede ver la agresión contra un policía en Xochimilco.

En dicha ocasión el agresor fue el conductor de una camioneta que al parecer iba en sentido contrario al principio los implicados comienzan a manotear pero en un momento el conductor ataca con el puño cerrado en por lo menos dos ocasiones al oficial.

Por su parte, la persona que captó los hechos acusó que el agresor es el que era el responsable de los hechos. ”Te estamos grabando todos, es la hora de la salida en la escuela, está prohibido pasar por ser zona escolar”, mencionó.