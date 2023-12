Dónde está Patricio, el ‘junior’ de Puebla que golpeó a un guardia de seguridad

Esto es lo que se saber por el paradero del ´junior´ de Angelópolis (Captura de pantalla)

El pasado 27 de noviembre un joven golpeó a un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis I, en Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó al agresor como Patricio “N”, estudiante de Prepa Anáhuac.

Patricio “N” fue expulsado de la preparatoria; sin embargo, no irá a prisión debido a que es menor de edad. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, adelantó que el joven será llamado ante un juez y que se aplicarán las reglas correspondientes al Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

El hecho, que quedó registrado por cámaras de videovigilancia, desató indiginación a nivel nacional. En este contexto el padre del adolescente salió en defensa de su hijo y reveló en dónde se encuentra.

Carlos, padre de Patricio, confesó que el adolescente salió de Puebla y se encuentra con familiares, como una medida de protección ante los ataques en su contra.

Padre de Patricio "N" justificó la agresión (Captura de pantalla PNT// X/@Libro_negro_)

“En el caso de mi hijo pues lo mandé un rato a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos y pues nada, o sea creo que actuó mal, sí, no actuó bien pero también fue por una situación generada”, dijo para Imagen Televisión Puebla.

El hombre reconoció que las críticas no sólo están dirigidas a su hijo, sino a su familia. Conviene recordar que luego de que se viralizó el video de Patricio golpeando al guardia de seguridad, en la red circularon videos que probarían que sus padres también han tenido comportamiento violento.

“La verdad es que no voy a hablar de otros incidentes ajenos a este porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver y eso es lo que me molesta de la redes”, expuso en la entrevista.

Padre del ´junior´ de Angelópolis justificó agresión contra guardia

El papá del adolescente, conocido en redes sociales como el ´junior´ de Angelópolis, justificó lo ocurrido. De acuerdo con su versión de los hechos, el guardia actuó de mala manera en más de una ocasión.

La agresión de Patricio "N" quedó registada en video (X/@_LosTitulares)

“Días anteriores en el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso hasta que ese día que llegó mi hijo, lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó”, aclaró.

El hombre aseguró que es consciente que el comportamiento de Patricio no fue adecuado. No obstante, agregó que había un antecedente previo a la agresión e incluso afirmó que los golpes son “un recurso ya en últimas instancias”.

“Yo ya hablé con él, él se siente apenado, pero también firme en sus creencias y sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas estancias y éste fue el caso. Yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque hay mucho gente por parte de la gente”, declaró para el medio de comunicación.

Así fue la agresión contra guardia de seguridad en Puebla

La golpiza contra el guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis I, que registrada en un video en el que se puede ver que Patricio “N” ingresó a la caseta del vigilante y se lanzó directamente en su contra.

El empleado no tuvo oportunidad de defenderse y recibió varios puñetazos del menor de edad, quien además lo habría agredido verbalmente. Aunque la grabación no tiene sonido, es posible ver que Patricio “N” hizo varios gestos de molestia y levantó la voz.

Supuestamente el agresor se molestó porque no pudo ingresar con su Parkimovil y el vigilante le pidió que pasara a otro carril.