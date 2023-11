Novio de Danna Paola se lanzó contra Eleazar Gómez por la violencia que ejerció hacia ella en el pasado

Alex Hoyer habló sobre la supuesta violencia que Eleazar Gómez ejerció contra Danna Paola en el pasado (Foto: Instagram)

Danna Paola se encuentra viviendo un gran momento en su carrera y en el plano personal, pues la joven de 28 años ha compartido lo enamorada que está de Alex Hoyer, quien en un reciente encuentro con la prensa habló de la tormentosa relación que vivió Danna con Eleazar Gómez, quien se especula la violentó.

Te puede interesar: Actriz revela que Danna Paola le ‘arrebató’ papel en ‘Élite’

En medio del romance que viven desde 2021, Alex Hoyer destacó la madurez con la que su novia ha enfrentado tormentosos momentos en su vida, incluida la violencia de la que supuestamente fue objeto a manos de su ex.

Y es que cuando en 2009 compartieron pantalla en la telenovela Atrévete a soñar, Danna Paola y Eleazar Gómez vivieron también un romance del cual se ha especulado que fue un tanto “tóxico”, además de que él la aventajaba con nueva años de edad.

Te puede interesar: “Y no me importa”: Danna Paola exhibe a organizadores del FIG León 2023 por retrasar su show 2 horas

Aunque la intérprete de Oye Pablo no ha dado muchos detalles de su relación, en redes circula un video que en su momento fue captado por la revista TVNotas, donde se le ve a la ex pareja discutiendo en un estacionamiento público, e incluso se aprecia a Eleazar exaltado y empujando a Danna Paola.

Danna Paola y Eleazar sostuvieron un noviazgo cuando protagonizaron la telenovela 'Atrévete a soñar' (Foto: Cuartoscuro)

Sobre este video fue cuestionado recientemente el actual novio de la cantante, Alex Hoyer, quien reprobó las acciones de Eleazar y resaltó que de este tormentoso pasado, la intérprete tomó un gran aprendizaje que la ha hecho una mujer más fuerte y valiente.

Te puede interesar: Danna Paola explota contra sus propios fans: “Se han contaminado de toxicidad”

“Eso es reprobable. Ya lo comenté en su momento, fueron etapas de la vida de Danna que ella tuvo que pasar por eso, tuvo que vivir esa etapa también y te puedo decir que ella es una persona que ha tenido la habilidad y ha aprendido a sacarle siempre lo positivo y lo bueno a las cosas que le suceden en la vida”, dijo el también cantante de 26 años en su encuentro con la prensa.

“Es una persona que ha aprendido bastante a tener esa habilidad, a sacarle lo bueno y gracias a todo eso también hoy es la mujer que es. Es una mujer impresionante, es una mujer que todos admiramos, que la vemos lo trabajadora que es, cómo inspira a tanta gente al rededor del mundo. Obviamente la violencia es de lo peor que existe”, añadió el novio de Danna Paola.

Alex y Danna se conocieron en 2018, y comenzaron su relación en 2021 (Foto: Instagram)

Cabe destacar que aunque la intérprete de Mala fama nunca ha señalado la supuesta violencia que sufrió a manos de Eleazar, tampoco lo defendió ante los problemas que el actor enfrentó en tiempos recientes.

Y es que el histrión fue encarcelado en 2020 por haber violentado a su novia Tefi Valenzuela, a quien presuntamente intentó estrangular.

Ahora el famoso de 37 años ha reanudado su vida artística y actualmente está en espera de un hijo con la presentadora e influencer Jeni de la Vega.

Danna Paola “peluseó” a Alex Hoyer cuando se conocieron

Pese a que hoy conforman una de las parejas jóvenes más populares y estables del medio del entretenimiento, Alex y Danna tuvieron un primer acercamiento un tanto agridulce cuando se conocieron en los premios Latin Grammys 2018 celebrados en Las Vegas.

Así lo recordó la pareja este 2023. “Nosotros nos conocimos en Las Vegas, bueno, yo la conocí y me peluseó de una manera durísima”, reveló Alex en una reciente entrevista.

Danna no ha hablado detalles sobre el noviazgo que sostuvo con el actor (Foto: Cuartoscuro)

En su defensa, Danna explicó que en ese momento no se sentía nada bien: “Fueron mis primeros Latin Grammy, también Alex estuvo ahí, yo canté en la fiesta, tenía muchísimo miedo, yo no quería estar ahí, tuve un breakdown, venía de hacer Élite y fue de ‘Qué estoy haciendo aquí, no sé si quiero hacer música’. Fue rara esa época de mi vida”.

“Y terminando de cantar había una fiesta, estaba (Sebatián) Yatra, la disquera, recuerdo que vi a Aitana… Yo estaba hasta la madre, entonces cuando me presentan al Alex, él dice que fue de ‘Hola, sí, no sé qué’, pero yo sí me acuerdo y tenemos la foto”, explicó la intérprete de Agüita.