Así fue como Luis Miguel saludó a Peso Pluma durante su concierto de la Arena CDMX

Luis Miguel y Peso Pluma por fin se conocen en persona Fotos: (Reuters) (EFE/ Kiko Huesca)

Luis Miguel volvió con todo a los escenarios después de cinco años de ausencia. Su gira ha recorrido ya varias partes del mundo y ha roto récords de taquilla ahí donde se presenta. El Sol de México se encuentra actualmente dando conciertos en la emblemática Arena CDMX, donde el 24 de noviembre celebró el cuarto show.

Fue en este concierto donde el intérprete de Por debajo de la mesa sorprendió a sus fans cuando notó la presencia de la sensación juvenil de la música mexicana que la está rompiendo en estos momentos: Peso Pluma. El Sol no perdió la oportunidad para acercarse y saludar al cantante de corridos tumbados.

Y es que tanto Luis Miguel como Peso Pluma son los dos cantantes mexicanos más importantes de los últimos años. Uno de ellos está conquistando en mercado anglosajón y sus temas están posicionados en los primeros lugares de la listas de popularidad en plataformas digitales como Spotify.

Por otro lado, Luis Miguel ha vendido boletos como nadie más para sus presentaciones en México, provocando euforia y millones de personas formadas en las filas virtuales para adquirir entradas. Recientemente, El Sol de México confirmó un octavo concierto en la capital del país, mismo que se celebrará el 20 de diciembre.

El cantante notó la presencia de su colega y no dudó en saludarlo

Peso Pluma fue con Nicki Nicole a ver a Luis Miguel

Hace algunos días, el intérprete de Lady Gaga y Ella baila sola confirmó su relación con la rapera argentina con un beso durante un concierto de ella. Mucho se había especulado acerca de la relación entre la joven y el cantante mexicano. Como pareja que son ahora, Nicki y Peso Pluma asistieron al cuarto concierto de Luis Miguel en la Ciudad de México.

En los videos que ya están rondando por redes sociales, se puede ver a la pareja disfrutando del concierto, por supuesto, en primerísima fila. Luis Miguel se encontraba interpretando su clásico Cuando calienta el sol cuando notó a los jóvenes y no dudó en acercarse a la orilla del escenario.

Con una sonrisa y sin perder el estilo, Luis Miguel estiró el brazo y estrechó las manos tanto de Peso Pluma como de Nicki Nicole. La argentina, quien es fan del mexicano, estalló en felicidad.

Por supuesto, la situación fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los fans de ambos cantantes escribieron mensajes al respecto.

Nicki Nicole estaba feliz de estar junto a Peso Pluma y ver a Luis Miguel en vivo (captura de pantalla)

“Cuando artistas de nuevas generaciones van a disfrutar a su Majestad, al mero mero, al rey Luis Miguel. Él todo un caballero los saluda de mano”, “Le hizo el año a Nicki, que es muy fan de Luis Miguel”, “Luismi sí ubica a Peso Pluma”, “Dos grandes saludándose”, “Posiblemente los dos más grandes de la historia de México”, “La lloradera de los señores de cristal”, “El rey de México saludando a su discípulo”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en internet.

Las canciones que Luis Miguel interpreta el sus shows de México

Este es la lista de canciones que Micky ha estado cantando durante sus shows en la capital del país:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.