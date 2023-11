Luis Miguel en la Arena CDMX: cuál es el boleto más barato para su último concierto

Luis Miguel dará un último concierto en la Arena CDMX Imagen: sitio web Arena CDMX y Getty Images).

Luis Miguel sorprendió a su público mexicano al anunciar que, además de las siete fechas ya programadas, dará un concierto más en la Arena CDMX el próximo 20 de diciembre del 2023. Los fans del El Sol de México de la capital del país tendrán una oportunidad más para no perderse el espectáculo que ya ha conquistado en varias partes del mundo.

El tour mundial de Luis Miguel marca el esperado regreso de la estrella a los escenarios, luego de varios años alejado de ellos. Se espera que la venta para el último concierto del intérprete de Ahora te puedes marchar sea todo un éxito y las entradas se agoten rápidamente como ha venido ocurriendo con cada show que se anuncia en la capital.

Por supuesto, este concierto se presume como el último; sin embargo, es posible que se pueda anunciar una fecha más, como ya ha ocurrido en el pasado cuando los boleto se agotan rápidamente. La preventa exclusiva para usuarios de tarjetas de crédito y débito Banorte es el próximo sábado 25 y domingo 26 de noviembre, mientras que la venta general de boletos será el lunes 27 de noviembre, a través de Superboletos.

Cuando el espectáculo fue anunciado, los fanáticos manifestaron que, posiblemente, al ser otra la productora involucrada en la organización del evento, podría haber una alza en el precio de los boletos, y así fue. Se confirmaron nuevos costos de las entradas y éstas son menos económicas que las de los shows pasados.

La entrada más económica para ver a Luis Miguel en la Arena CDMX

Esta es el mapa de la Arena CDMX (Captura de pantalla)

El boleto más barato para ser testigo del último espectáculo de El Sol de México en la capital del país es la que corresponde a la sección Gris, misma que se encuentra a los costados de la Arena CDMX, hasta arriba. Por supuesto, se trata de una zona con gradas y asiento asignado. Tiene un costo de mil 150 pesos mexicanos.

Aunque esta zona se encuentra bastante alejada del escenario, tiene muchas ventajas, como la comodidad y el extra de que nadie que esté adelante de ti podrá taparte, debido a la estructura escalonada de las gradas. De igual forma, la Arena CDMX cuenta con pantallas gigantes (una en medio del recinto) para que no te pierdas de ningún detalle del show.

Por otro lado, el boleto más caro para ver a Luis Miguel el próximo 20 de diciembre del 2023 es el de la zona VIP, muy cerca del escenario. Tiene un costo de 13 mil 550 pesos mexicanos y su principal ventaja es que no tendrás que preocuparte por el rango de visión, pues desde tu lugar vas a ver muy bien.

Como dato extra, hay promoción de 5 y 10 meses sin intereses para clientes Banorte.

Qué canciones cantará Luis Miguel en su show del 20 de diciembre

Luis Miguel ha marcado un exitoso regreso a los escenarios Europa Press.

Aunque nada es seguro, es altamente probable que El Sol de México repita la lista de canciones que ha estado interpretando en la Arena CDMX desde el pasado lunes 20 de noviembre, aunque con alguna que otra sorpresa. Este es el setlist de la etapa mexicana del Tour 2023 de Luis Miguel:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.