Así fue como Luis Miguel rompió en llanto durante su segundo concierto en la Arena CDMX

El cantante dará varios shows en la Arena CDMX (Luis Miguel)

Luego de que Luis Miguel estuviera varios años alejado de la industria del espectáculo por fin ha vuelto a los escenarios con una gira que está recorriendo varias partes del mundo. Actualmente, el intérprete de Por debajo de la mesa se encuentra en México donde celebrará varios conciertos en la Arena CDMX.

Durante su segundo show del 21 de noviembre del 2023, El Sol de México sorprendió a los asistentes cuando rompió en llanto al ver a sus fans. Fue durante la presentación de La Incondicional cuando el cantante se emocionó tanto que le fue imposible contener las lágrimas.

El video del emotivo momento ha recorrido internet y se ha vuelto viral en más de una red social. Sus fans han escrito varios comentarios reaccionando a la fragilidad del cantante. Y es que en los videos se puede ver que la causa de las lágrimas del intérprete de Ahora te puedes marchar es ver a la multitud cantando una de sus más emblemáticas canciones.

“Nuestro Luis. Crecí con sus canciones. Gracias por todos esos temas tan lindos”, “Creo que llora de emoción de ver a ese público que aunque no esté al 100 de su voz, lo ama”, “Y lo critican porque no habla, ante eso no hace falta más decir, es el mejor”, “Yo creo que en algún momento sintió que estaba acabado y se dio cuenta que seguimos amándolo como siempre. Qué lindo verlo así”, fueron algunos de los comentarios que los fans escribieron en redes sociales.

El cantante se conmovió en pleno show y no aguantó las lágrimas Crédito: TikTok/@luismiguelbaster53

Y es que Luis Miguel, en más de una ocasión durante su gira 2023, ha demostrado lo feliz es sobre los escenarios. El espectáculo que actualmente está recorriendo el mundo ha conquistado no sólo a las audiencias, sino también a la crítica. A diferencia de la gira pasada, El Sol parece mucho más enfocado sobre el escenario.

Tras su paso por México (donde dará shows en Querétaro, Riviera Maya, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca, Puebla, León, San Luis Potosí y Aguascalientes), el cantante viajará al sur del continente donde se reencontrará con su público de países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y muchos otros más.

La gira de Luis Miguel se ha convertido en un rotundo éxito, agotando entradas y llenando arenas y estadios en las principales ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos. Con estos conciertos, el cantante busca rendir tributo a su extensa y aclamada carrera musical, que ha cosechado innumerables éxitos a lo largo de los años. Su estilo y habilidad vocal lo han convertido en uno de los artistas más respetados y queridos en la esfera de la música en español.

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha sido todo un éxito EFE/David Borrat

Qué canciones canta Luis Miguel en sus shows de la CDMX

Gracias a los dos conciertos que han acontecido en la Arena de la Ciudad de México, sabemos el repertorio con el que Luis Miguel está conquistando a su público capitalino. Estas son las canciones que se han interpretado como parte de la gira:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.