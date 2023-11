Cuál es la verdadera razón por la que Luis Miguel lloró en la Arena CDMX

El cantante, acompañado de su hija y hermano, enfrenta la enérgica reacción de una seguidora que no escatima en expresar su amor (Luis Miguel)

Tras una prolongada pausa en su carrera artística, Luis Miguel regresó a los escenarios este 2023 con una serie de conciertos que han desatado controversia en redes sociales tanto por la calidad del show como por la entrega del cantante a su público. Este último punto ha dividido opiniones, pues mientras algunos consideran que El Sol está cantando mejor que nunca, otros lamentan que no conviva con sus fans.

Tal fue el caso de Bárbara de Regil, quien recurrió a sus redes sociales para compartir su opinión sobre un show que LuisMi ofreció en la Arena Ciudad de México: “No dijo ni buenas noches, ni hola, gracias, México, hola México... no dijo nada, ni una palabra, y sí se siente raro”.

Pero no fue la única. Durante una emisión de Hoy, Andrea Legarreta también arremetió en contra del Sol de México por no saludar o externar un agradecimiento a todos sus fans por cómo lo han apoyado a pesar de los rumores que giran en torno a su vida privada.

El cantante se conmovió en pleno show y no aguantó las lágrimas Crédito: TikTok/@luismiguelbaster53

¿Por qué Luis Miguel lloró en la Arena CDMX?

Entre dimes y diretes, se viralizó en redes sociales un video donde se puede ver el momento exacto en que El Sol de México rompió en llanto mientras interpretaba La Incondicional, un tema que lanzó en 1988 y es considera como uno de sus más grandes éxitos.

“Y lo critican porque no habla, ante eso no hace falta más decir, es el mejor”. “Nuestro Luis. Crecí con sus canciones. Gracias por todos esos temas tan lindos”. “Creo que llora de emoción de ver a ese público que aunque no esté al 100 de su voz, lo ama”, fueron algunas reacciones.

LuisMi no comentó nada al respecto, sin embargo, su entrega fue bien recibida tanto por el público presente en dicho show como por sus fans en internet.

Luis Miguel, el "Sol de México," ilumina los escenarios con su éxito sin igual (Luis Miguel)

Hasta hace unas horas se desconocía por qué el intérprete nacionalizado mexicano había llorado justo cuando estaba cantando dicha canción, sin embargo, el club de fans oficial Tu Mirada Luis Miguel recurrió a TikTok para explicar cuál fue la verdadera razón.

“Fueron dos meses muy largos de estar consiguiendo permisos, buscando quién nos podía ayudar, de imprimir, de colaborar, de muchas cosas super interesantes. Y se llegó el día y gracias a un ángel que nos ayudó a meter las hojas a la Arena, me pude a poner a repartir porque quería que llegara a las más personas posibles”, contó la presidenta del club.

Y es que las fanáticas del Sol se pusieron de acuerdo para llevar hojas con mensajes de amor para el cantante y su plan consistió en llevar la mayor cantidad posible para que él lograra verlas desde el escenario.