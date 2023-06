Critican a ‘La incondicional’ de Luis Miguel por pedir boletos gratis: “Ya no eres la que no espera nada”

Luis Miguel la incondicional (Captura de pantalla/Tw espia_rusa)

Luis Miguel está próximo a hacer su triunfal regreso a los escenarios en una gira con la que promete hacer bailar y cantar a sus fans como en sus años dorados. Ante el inminente soldout que el Sol de México ya consiguió en varios países, una mujer que aseguró ser La incondicional le pidió al cantante boletos gratis para uno de sus shows.

Y es que, uno de los videos musicales más importantes del repertorio de Micky es sin lugar a dudas ese en donde se vistió de piloto y protagonizó una historia de amor que cautivó a miles de latinoamericanas en 1988.

Fue así que, a través de su cuenta de Twitter una mujer identificada como Karla Zárate compartió una fotografía inédita de ella con Luis Miguel de joven y escribió un contundente mensaje para el artista.

“Por los viejos tiempos, dame unos boletos para tu concierto. Atte. La Incondicional. @LMXLM”, colocó.

Critican a la mujer por pedir boletos gratis

En la fotografía que Karla Zárate mostró, se puede observar a un Luis Miguel en sus años jóvenes portando un traje negro. Asimismo, está abrazado junto a una mujer rubia que porta un entallado vestido oscuro.

El tuit se viralizó rápidamente y varios usuarios en redes sociales reaccionaron a la curiosa petición de la mujer, además, no dudaron en hacer algunos chistes al respecto.

“No pues ya no eres, la que no espera nada”. “O sea que después de todo si esperaba algo…? Qué pasó con eso de “tu, la misma de ayer, la incondicional… la que no espera nada?”. “Pero no existe un lazo entre tú y él”. “¿Eres la misma de ayer?”, son algunos de los comentarios que aparecieron en Twitter.

¿Ella es la verdadera incondicional de Luis Miguel?

Aunque aparentemente la foto de la mujer con Luis Miguel sí es real, ella no es la joven que protagonizó el clip de La incondicional con Luis Miguel.

La actriz real de este memorable video se llama Carolina Menéndez, una modelo de la cual se rumoró que tras trabajar con El Sol de México lo habría cautivado.

Además, se ha dicho a lo largo de los años que supuestamente el personaje que interpretó Carolina estaría inspirado en Alessandra Zurek, una amiga cercana de Luis Miguel a la cual le ha tenido un gran cariño a lo largo de los años.

Es por ello que el hecho de que Karla Zarate asegurara ser La incondicional pudo ser únicamente una broma en redes sociales, pero que, sin lugar a dudas, tuvo un gran alcance.

La historia detrás de “La incondicional”

Pedro Torres, quien estuvo a cargo de la creación del video de La incondicional comentó en una antigua entrevista algunos de los retos a los que se enfrentaron al grabar en el Heroico Colegio Militar de México.

Entre algunas de las condiciones que debían acatar para poder filmar en dicho sitio aparentemente era que El Sol de México se cortara el cabello.

“Al principio, se negó rotundamente -rememoró el productor-. Simplemente, no quería dejar de lado su peculiar cabellera, signo de distinción entre sus millones de seguidores. Entre todas las anécdotas de la filmación, que duró cuatro días entre las grabaciones del Colegio y las de la Escuela de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, la del corte de cabello es la más estresante y la de mayor tensión”.

En una entrevista para Quién, Torres explicó que llegaron a un acuerdo con Micky para intentar respetar lo mayor posible su estilo.

“Tratamos de tocar lo menos posible la forma, intentando rebajar solo los lados y un poco de atrás, y con un par de trucos de Marco y de la cámara fue como logramos el efecto del corte, que parecía mucho más sustancioso de lo que de verdad ocurrió”,