Dónde puedes obtener tu CURP en CDMX y el Edomex si no sirve la página de SEGOB

El trámite de la CURP es obligatorio en México (Cuartoscuro)

Mediante el Registro Nacional de Población (Renapo), perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), el Estado mexicano emite la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como CURP, para todos los mexicanos —por nacimiento o naturalización—, así como los residentes extranjeros con la cual se pueden identificar.

Para solicitar dicho documento, se debe de realizar un trámite ante la Renapo en donde se tiene que presentar una copia del documento probatorio de identidad, es decir, el acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio que pruebe la residencia en el país.

Una vez que sea autorizado el registro poblacional, el documento podrá ser consultado o impreso de manera gratuita en el siguiente link que habilita el Gobierno de México, ahí sólo se debe de colocar los 18 elementos del código alfanumérico.

En caso de haberlo olvidado, entonces el portal cuenta con otra pestaña en donde se podrá consultar la CURP al ingresar: nombre, primer apellido, segundo apellido, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, sexo y estado. Una vez que se ingresen dichos datos, el sistema arrojará el documento, el cual viene firmado electrónicamente por la persona a cargo de la Segob.

¿Qué hacer si la página no sirve?

Así se visualiza actualmente la CURP (Registro Civil de la Ciudad de México/Twitter)

La Renapo recomienda siempre imprimir o consultar la CURP mediante la página de internet; sin embargo, en caso de que ésta no sirva o la persona se encuentre en el extranjero y con imposibilidad para acceder a sitios mexicanos, el Consulado General de México en San Antonio recomienda enviar un correo electrónico a tramitecurp@segob.gob.mx para ser atendido por personal de la Segob.

En tanto, si el trámite es de algún ciudadano del Estado de México, el gobierno local recomienda llamar al número 51 28 11 11 si se reside en la zona metropolitana del país, en caso de que sea de algún otro estado, entonces el número es 01 800 911 11 11.

En el caso de la Ciudad de México, la opción más fácil para solucionar el problema es acudir a las oficinas centrales de la Renapo, mismas que se ubican en la calle Londres, número 102, en la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc.

No obstante, es importante aclarar que la oficina del Registro Nacional de Población recomienda realizar dicho trámite a través de internet, debido a que presencialmente se dedican a certificar la CURP, corregir si una persona cuenta con más de una clave de registro, corrección de datos o dar de baja el documento por defunción.

Reportan caída del sistema de la Renapo

CURP temporal de Evo Morales (Foto: Especial)

La anterior información puede ser de importancia, debido que a lo largo del martes 21 de noviembre se dio a conocer que la página de la Renapo no estaba funcionando con normalidad, situación similar a la que se vivió en enero de 2020 durante el presente sexenio.

En aquella ocasión, la dependencia anunció que no hubo una eliminación masiva de CURP, sino que se trató de una limitación temporal de la impresión; sin embargo, pidieron paciencia hasta que ésta volviera a trabajar como lo hace cotidianamente.

En tanto, este martes, el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación refiere que se encuentra en mantenimiento por lo que algunos servicios no estarán disponibles, aunque no explican cuándo es que volverán a la normalidad: “En gob.mx queremos brindarte la mejor experiencia, por lo que los sitios de GOBMX no se encuentran disponibles, debido a que estaremos realizando acciones de mantenimiento”.