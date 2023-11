Denisse Guerrero reconoce parecido con ‘La India María’, aunque reitera que no es su madre

Aunque la cantante ha negado en varias ocasiones su presunto vínculo con María Elena Velasco 'La India María' y Raúl Velasco, la leyenda urbana persiste. (Fotos: Instagram/@belanova/@televisaespectaculos)

Después de aproximadamente cinco años fuera del medio artístico nacional, Denisse Guerrero reapareció este 2023 para anunciar su esperado regreso a los escenarios con Belanova. La cantante no solo comenzó a compartir contenido de su cotidianidad a través de sus nuevas redes sociales, también cantó con Carla Morrison en el Auditorio Nacional y posó para la revista Glamour.

Previo a la presentación oficial de esta edición de la revista de circulación nacional, la intérprete de Rosa Pastel sostuvo un encuentro con medios donde inevitablemente fue cuestionada sobre una controversia que ha marcado su carrera artística: ¿Es la supuesta hija perdida de María Elena Velasco ‘La India María’ y Raúl Velasco?

Fastidiada por tener que enfrentar esta pregunta una vez más, Denisse Guerrero negó tener un vínculo sanguíneo con las estrellas de Televisa y aseguró que su madre es una mujer oriunda de Los Mochis, Sinaloa, a quien recientemente presumió en sus historias de Instagram.

“No es mi mamá y no es mi papá. La otra vez subí una foto, estoy idéntica a mi madre. Yo me imagino que, como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora”, declaró.

De esta manera, la intérprete de Baila mi corazón puso sobre la mesa la posibilidad de que la ‘leyenda urbana’ surgiera por su parecido físico con la actriz. Y es que comparten características propias de sus raíces mexicanas.

“Es que ya había dicho que no, pero yo sé y lo entiendo, porque me pasa, por ejemplo con mis sobrina, mi sobrina es súper fantasiosa y siempre me inventa unas historias, y a veces creo que a la gente le gusta esa fantasía porque se convierte en una leyenda urbana que a la gente le encanta. Tú sabes que a veces por más que les digas ‘es que no es mi mamá’, se quedan con la historia que mueve más, está más divertida”.

Pero eso no fue todo, Denisse elogió a María Elena Velasco: “Créanme que yo sé que esta señora era una mujer súper culta, súper preparada, pero no es mi mamá. Mi mamá es Mochis, yo soy de Mochis. Yo admiro a la señora que en paz descanse, pero no es mi mami. Raúl Velasco, pues tampoco es mi papá”.

Denisse Guerrero presume parecido con su mamá

Fue a principios de noviembre cuando la cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar, por primera vez, cómo lucía su verdadera mamá cuando era joven. De esta manera no solo reiteró que no es hija de ‘La India María’, también demostró que heredó su belleza de su madre.