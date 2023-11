Denisse Guerrero de Belanova negó ser hija de La India María y Raúl Velasco: “Puedo tener un parecido”

Denisse Guerrero habló de nueva cuenta del rumor que la vincula con los fallecidos María Elena y Raúl Velasco (Foto: Instagram)

La noche de este sábado 11 de noviembre ocurrió una inesperada sorpresa para los fans de Belanova, pues tras varios años alejada de las cámaras y los escenarios, Denisse Guerrero reapareció ante el público chilango.

Fue durante el concierto que ofreció Carla Morrison en el Auditorio Nacional en Ciudad de México donde la vocalista de la banda tapatía se adelantó a su anunciado regreso y se presentó como invitada compartiendo con Morrison su éxito, que ahora se ha convertido en trend viral, Rosa Pastel.

Después de comenzar a cantar el tema en el show que forma parte de su gira El renacimiento, la compositora hizo una breve pausa para presentar a la intérprete nacida en Los Mochis, Sinaloa.

“Señoras y señores, con ustedes Denisse Guerrero”, dijo como preámbulo la cantante de Déjenme llorar ante la explosión de aplausos y ovaciones del público presente, que no se esperaba la reaparición de la cantante de la banda de electro pop.

Denisse y Carla cantaron "Rosa pastel" en el Auditorio Nacional (Foto: Instagram)

“¡Sigo sin creerlo!”, “Lloro de la emoción”, “El regreso que todos estamos esperando”, “Belanova ha regresado a salvar al pop”, “Esto sólo lo podía lograr Carla Morrison”, son algunas de las reacciones en redes sociales sobre el momento en que rapareció la intérprete de 43 años enfundada con un vestido negro y llevando el pelo recogido.

Denisse Guerrero y su leyenda urbana sobre ‘La India María’

Al día siguiente de su presentación, es decir este domingo 14 de noviembre, Denisse fue invitada de honor a la gala de la Revista Glamour, La mujer del año, donde a su paso por la alfombra roja tuvo un encuentro con los medios.

La artista de temas como Me pregunto por qué y Tus ojos aprovechó para saludar a los periodistas, compartir su emoción por volver a parecer ante el público e incluso fue cuestionada sobre un tema que la “persigue” desde hace un buen tiempo.

El rumor sobre la supuesta relación de Denisse con María Elena ha circulado por internet durante varios años (Foto: Archivo)

Y es que desde hace años se ha difundido la información que indica que Denisse Guerrero es hija de la fallecida actriz María Elena Velasco, conocida como ‘La india María’, pues guardan un parecido físico que ha alimentado el rumor; incluso, se ha mencionado que la cantante es fruto de una supuesta relación entre María Elena y Raúl Velasco, con quien trabajó muy de cerca.

Al ser cuestionada sobre el tema, Denisse soltó una risa y no pudo oculltar su diversión, aunque en un tono más serio dijo admirar a la humorista fallecida en 2015.

“No es mi mamá y no es mi papá. La otra vez subí una foto, estoy idéntica a mi madre. Yo me imagino que como todas las mexicanas obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora”, expresó.

“Créanme que yo sé que esta señora era una mujer súper culta, súper preparada, pero no es mi mamá. Mi mamá es Mochis, yo soy de Mochis. Yo admiro a la señora que en paz descanse, pero no es mi mami. Raúl Velasco, pues tampoco es mi papá”, dijo sonriente.

Belanova volverá de lleno a los escenarios en 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que ella misma hace tiempo, antes de su “desaparición” en 2018, había aclado no ser descendiente de la actriz de películas como El que no corre vuela y El miedo no anda en burro, dijo comprender que la gente se queda con las versiones más “divertidas”.

“Es que ya había dicho que no, pero yo sé y lo entiendo, porque me pasa, por ejemplo con mis sobrina, mi sobrina es súper fantasiosa y siempre me inventa unas historias, y a veces creo que a la gente le gusta esa fantasía porque se convierte en una leyenda urbana que a la gente le encanta. Tú sabes que a veces por más que les digas ‘es que no es mi mamá’, se quedan con la historia que mueve más, está más divertida”.

Así mismo dijo que este rumor no la ha perjudicado profesionalmente. “No me ha afectado”.