“Sobrevivo por pura ansiedad”: mexicanos reaccionan con MEMES a la nueva ‘emoción’ de ‘IntensaMente 2′

En el mundo del Internet, donde los memes y las reacciones se propagan más rápido que la noticia de una fiesta de pizza gratis, la revelación de la nueva emoción, “Ansiedad”, en la película IntensaMente 2, ha desatado una ola de risas y simpatía.

La gente de las redes sociales está más emocionada que un perro afuera de una carnicería y realmente nadie puede puede culparlos. La ansiedad es una emoción con la que muchos se identifican, por lo que la anticipación de su inclusión en la película es tan real como la vida misma.

Las redes sociales están inundadas de comentarios como “¡Si soy!”, “¡Definitivamente soy!” y “¡Hasta se viste como yo!”. Parece que todos se sienten un poco reflejados en la nueva emoción naranja. ¿Quién no ha experimentado esa sensación de ansiedad en algún momento de su vida? La inclusión de esta emoción en IntensaMente 2 es como un abrazo digital para aquellos que han lidiado con los remolinos de la ansiedad en su mente.

Me da ‘amsiedad’

Pero la diversión no se detiene ahí. Algunos creativos de las redes sociales han sugerido que deberían haber utilizado la figura del perrito Cheems para dar forma a la nueva emoción. Si no estás familiarizado con el fenómeno de Cheems, su icónica frase “me da amsiedad”, lo explica todo y las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de hacer bromas al respecto.

La inclusión de “Ansiedad” en IntensaMente 2 es un testimonio de cómo la película original conectó con la audiencia al abordar las complejidades de las emociones humanas de una manera auténtica y accesible. La ansiedad es una emoción que afecta a muchas personas en todo el mundo, y su representación en la película es un recordatorio de que no estás solo en este viaje de altibajos emocionales.

Así que, mientras esperamos ansiosamente el estreno de IntensaMente 2 en junio de 2024, podemos disfrutar de la diversión y el humor que las redes sociales nos brindan. La ansiedad puede ser un tema serio, pero a veces, un poco de risa es la mejor medicina.