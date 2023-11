Esta será la fecha de diciembre en la que hoteles de Acapulco reabrirán

Hoteles de Acapulco oeprarán de manera parcial a partir de esta fecha (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)

A dos semanas del paso del devastador huracán Otis por la Costa Grande de Guerrero, los daños materiales no han sido cuantificados con exactitud; no obstante, esto no ha sido impedimento para que se confirme que el Tianguis Turístico sí se llevará a cabo en el Puerto de Acapulco e incluso que una gran cantidad de hoteles abrirán sus puertas de forma parcial para incentivar la economía a base del turismo.

La mañana de este miércoles 8 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo una reunión en Palacio Nacional con empresarios hoteleros con los cuales acordó la reconstrucción y remodelación de los inmuebles. Cabe decir que este encuentro se da a solo un día de haber regresado a la zona de desastre a modo de evaluar los trabajos de limpieza de uno de los destinos turísticos más populares del país.

Así quedó el hotel Princess tras el paso del huracán Otis. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

En ese sentido, se informó que para el próximo 15 de diciembre, es decir, en el marco del inicio de las vacaciones decembrinas, diversas cadenas hoteleras estarán disponibles para atender tanto a turistas nacionales como extranjeros, al tiempo de servir como parteaguas para hospedar a los que sean partícipes del citado Tianguis Turístico. La fecha es importante remarcar, fue confirmada este día por Francisco Cervantes, quien funge como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Hubo dos hoteleros que dijeron ‘nosotros vamos a abrir el 15 de diciembre parcialmente’”, explicó a su salida de la sede presidencial.

Antes de este encuentro con empresarios del sector empresarial, el mandatario federal declaró en el espacio conocido como La Mañanera que Carlos Slim, uno de los empresarios más relevantes del país, se había comprometido en restaurar el Hotel Calinda Beach; esto se debe a que el antes mencionado es dueño del inmueble y por ende, Grupo Carso asumiría los gastos que conllevara tal remodelación y restauración.

Una gran cantidad de hoteles ubicados en el Puerto de Acapulco, en especial los de la Zona Diamante, se vieron afectados por el huracán Otis, el cual registró vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora, dañando severamente las fachadas, arrancando techos y destruyendo el mobiliario de los mismos.

Tras el encuentro con el presidente, el Consejo Coordinador Empresarial a su vez declaró que se tiene previsto reforzar las reglas de construcción de los hoteles que recientemente se vieron afectados por el paso del huracán Otis. La finalidad es la de prevenir este tipo de daños ante huracanes futuros, al tiempo de garantizar mejor seguridad para los huéspedes.

Zona Diamante de Acapulco fue una de las más afectadas por el huracán. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

“(El temporal no dejó) daños estructurales en los hoteles y edificios, sino daños de tablaroca, ventanas y vidrios(...) ¿A qué invita esto? A que también metamos vidrios, persianas de PVC o persianas anticiclón”, eplicó Francisco Cervantes.

¿Cuáles son los hoteles que abrirán el 15 de diciembre en Acapulco?

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los hoteles que reabrirán de manera parcial el próximo 15 de diciembre en el puerto de Acapulco son:

Las Brisas

Mayan Palace

Pierce Márquez

Mundo Imperial

Grupo Vidanta

En el caso de la cadena Mundo Imperial, se encuentran diversos hoteles, tales como el Hotel Princess, mismos que sufrió un grave daño estructural, además del hotel Palacio Mundo Imperial, solo por mencionar algunos. Los inmuebles son los ubicados tanto en la zona costera como en la Zona Diamante.

Así quedó el inmueble tras el paso del huracán Otis (X/ @jorgestevez)

Otros de los hoteles que podrían operar en la zona a partir del 15 de diciembre son: The Grand Maya y Mayan Palace, pertenecientes a Grupo Vidanta, recintos que se consideran resort en el puerto de Acapulco y por lo que las habitaciones llegan a costar hasta 650 dólares por noche, lo que equivale a un aproximado de 28 mil 941.50 pesos mexicanos.