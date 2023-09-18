Canelo Álvarez se arrepintió de haber peleado contra Dmitry Bivol

Saúl Álvarez se arrepintió de haber peleado contra el ruso en las 175 libras Foto: Reuters

En la trayectoria de Saúl Álvarez, una de las derrotas que más lo marcó fue contra Dmitry Bivol. En su intento de consagrarse como campeón de los semipesados, lo único que logró el Canelo fue perder su récord de 57 victorias, una derrota y dos empates, además su invicto de 16 peleas al hilo que tenía hasta ese momento.

Con el paso del tiempo, el campeón de los supermedianos aceptó que esa pelea no debió haber ocurrido y se arrepintió de haber retado al púgil ruso, pues consideró que no estaba en su mejor momento para protagonizar una pelea de tal magnitud.

Fue en su reciente participación para el programa Hugo Sánchez Presenta, de ESPN, donde aceptó que cometió un error durante la pelea contra Bivol. Confesó que la derrota le dolió y sintió frustración por cómo ocurrió el combate, y explicó sus razones para arrepentirse.

“Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido. Soy mejor peleador que él, simplemente no debí haber peleado”

Canelo Álvarez le arrebató el invicto a Canelo tras derrotarlo en mayo de 2022 en las 175 libras (USA TODAY/Joe Camporeale)

Canelo Álvarez se sinceró sobre los pormenores que vivió antes de la pelea, y reveló los motivos por los cuales esa exhibición debió haberse pospuesto o incluso cancelado.

¿Por qué Canelo se arrepintió de pelear con Dmitry Bivol?

Según narró el propio tapatío a Hugo Sánchez, durante su preparación para competir contra Bivol tuvo una serie de lesiones que mermaron su entrenamiento. Sin embargo, consideró que aún tenía posibilidades de llegar bien al cuadrilátero, así que las minimizó.

Pero, ahora en un análisis introspectivo, señaló que fue un error haber seguido con esa pelea, encaró su equivocación pues en ese momento sintió que podía salir a flote con la pelea. Su arrepentimiento vino con una carga de conciencia por no haber hecho las cosas de manera correcta.

La misma noche que Canelo Álvarez perdió contra Bivol le pidió la revancha ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

“No estaba físicamente al 100%, mi mano no me funcionaba al 100% y no pude entrenar al 100 por ciento. Una semana antes, me quebraron una costilla entrenando, y aún así, como peleador dices: ‘No pasa nada, no pasa nada’. Cuando sientes que las puedes todas”

A un año de haber sido derrotado en las 175 libras, reveló que aún no supera esa “espina” de haber peleado lesionado. Insistió que lo correcto era posponer el combate para recuperarse de la fractura en la costilla y de su mano izquierda.

“No debí haber peleado, debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre, no la he sacado, sigue aquí”

Canelo vs Bivol 2, la revancha que no llegará

Esa misma noche que Canelo perdió contra el púgil ruso, le solicitó la revancha de inmediato y puso sobre la mesa la posibilidad de que se realice en las 175 libras o incluso bajas a las 168. Pero Bivol ya tenía un compromiso obligado por la AMB ante Gilberto Zurdo Ramírez, por lo que se negó a llevarla a cabo.

La revancha de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol no se concretó pese a la insistencia de Saúl (Al Bello/Getty Images)

Conforme el tiempo pasó y mantuvieron pláticas para hacer la pelea, Saúl aceptó que hubo complicaciones y lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo. Explicó que las negociaciones se complicaron cada vez más, así que ambas esquinas se alejaron de concretar la revancha.

Pese a que después de esa derrota regresó al sendero de la victoria tras ganar la trilogía ante Gennady Golovkin, insistió que su derrota contra Bivol no debió haber ocurrido.

“Quisimos hacer la revancha y se empieza a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones. Por una u otra cosa no se dio y seguí mi camino, pero la espinita siempre está ahí”.

Ahora, con esa culpa, Saúl Álvarez está por defender sus títulos ante Jermell Charlo el próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada, para mantener su legado en las 168 libras.