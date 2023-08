Tomás Zerón reaparece tras su autoexilio en Israel: así ha cambiado y por esta razón huyó de México

Zerón de Lucio es requerido por las autoridades mexicanas por los delitos de tortura y desaparición forzada (Foto; Cuartoscuro)

Con barba desaliñada y cabello ligeramente canoso fue como reapareció Tomás Zerón de Lucio desde su autoexilio en Israel. El ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) concedió una entrevista a un medio local, en la que dio a conocer las razones por las cuales decidió abandonar México.

Fue en el año 2020 cuando el ex funcionario tomó la decisión de dejar atrás a su familia y su país natal para buscar refugio en Israel, donde actualmente cuenta con un restaurante de comida mexicana ubicado en la ciudad de Tel Aviv, considerada como una de las más grandes del país.

A plena luz del día y bajo un cielo despejado, Zerón de Lucio se reunió con el periodista Gilad Shalmor en un restaurante con vista al mar, con la finalidad de realizar la entrevista concedida al medio N12. El mexicano portaba unas gafas oscuras (que se las retiró cuando comenzó la conversación), una camisa clara, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Sin joyas a simple vista, más que un par de accesorios como un reloj de color negro y varias pulseras, el aspecto físico de Tomás Zerón es el mismo, salvo unas ligeras canas que se asoman entre su cabello castaño y la barba en forma de candado que acompaña su rostro, la cual no tenía cuando era funcionario en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Tomás Zerón reveló que sus intenciones es regresar a México con su familia (Foto: Captura de pantalla N12)

En un primer momento, el ex director de la AIC se mostró con un semblante sonriente e incluso hizo unas bromas previo a la entrevista. Sin embargo, conforme se formularon las preguntas, el aspecto de Tomás cambió a un tono más serio y firme.

Aunque físicamente no se aprecian cambios notorios en Zerón de Lucio, el ex funcionario aseguró que ha sido difícil vivir en Israel alejado de sus allegados, por lo que dio a conocer que sus intenciones es regresar a México para reunirse con su familia.

“No es una situación fácil. Al final mi objetivo es poder regresar a mi país, regresar con mi familia, regresar con mi nombre, y que se haga justicia”, aseguró.

Explicó que su salida de México tuvo que ver con la situación de inseguridad en la que se encontraba. “Yo tenía un servicio de seguridad a mi alrededor que me fue retirado tres veces. Recibí en su momento amenazas. Para mí era un riesgo el que no tuviera seguridad. Y en su momento tomé la decisión de salir de mi país y fui a Canadá. Posteriormente volé a Israel”, relató.

Tomás Zerón se encuentra en Israel desde 2020, mientras el Gobierno de México busca su extradición (Foto: Twitter/@BenzionTelefus)

En ese sentido, indicó que su estadía en Israel no es para evitar ser extraditado. “Hay otros países en el mundo. ¿Por qué venir a un país en donde no se habla mi lengua? ¿Por qué no me fui mejor a Chile? ¿Por qué venir a un país que me complicaba todo?”, señaló.

Durante la entrevista, Tomás Zerón también mencionó que intercambió varias palabras con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su última captura en febrero de 2014, registrada en Sinaloa. Al respecto, comentó que fue uno de sus mayores logros.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conceder la extradición de Zerón de Lucio a México, debido a que es señalado como presunto responsable en los delitos de tortura y desaparición forzada, relacionada con el caso Ayotzinapa.