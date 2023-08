Andrea Escalona incomoda a Nicola Porcella con propuesta indecorosa: “Mi pie está precioso”

La conductora grabó un trend con Nicola. (Instagram: @andy_escalona)

Nicola Porcella regresó a México tras disfrutar de una breve visita a su natal Perú. Durante la mañana de este viernes 25 de agosto asistió como invitado especial al programa Hoy para demostrar su talento como conductor y compartir algunos de sus próximos proyectos en el medio artístico nacional luego de su exitosa participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tanía Rincón y Andrea Legarreta aprovecharon la ocasión para meter al actor peruano en La tina de Hoy (que en esta ocasión se transformó en una alberca). Se trata nada más ni nada menos que de una dinámica donde los conductores entrevistan a sus invitados.

Entre preguntas sobre su verdadera relación con Wendy Guevara y su supuesta alianza con Jorge Losa, Andrea Escalona incomodó a Nicola Porcella con una propuesta indecorosa que casi pasó por desapercibido, pero terminó abriendo un debate gracias a Galilea Montijo.

El actor no quiso revelar todos sus próximos planes en Televisa. (Instagram: @programahoy)

Todo comenzó cuando las conductores recordaron la ocasión que Nicola Porcella le dio un piquito a Wendy Guevara en un dedo de un pie por un reto que ellos mismos prometieron a sus fans cuando estaban en LCDLFM.

“No se lo chupe, fue un beso. Si hay amor porque es una amistad muy bonita, o sea, es un amor de amigos”, declaró el actor peruano.

Fue bajo este contexto que Andrea Escalona preguntó en un tono de voz bajito: “¿Me darías un besito en el pie?”.

“¿Qué? Qué te de un besito en el pie a ti, no andes repartiendo”, comentó Galilea Montijo bastante sorprendida por la propuesta de su compañera.

“No, no, no, a Tania”, dijo Escalona pero ya era demasiado tarde y no le quedó de otra más que seguir con el juego: “Ay, un besito, mi pie está precioso”.

El actor peruano respondió incómodo Crédito: Televisa

El peruano no pudo ocultar la incomodidad que sintió ante las declaraciones de la conductora y aseguró que no lo haría porque en su momento lo hizo como un reto. Incluso, Tania Rincón comentó que el ambiente había cambiado: “Estoy sintiendo mucha incomodidad”.

“Yo me estoy sintiendo bien raro, bien raro”, concluyó Porcella sobre el tema.

Tania Rincón expone a Nicola Porcella: “Tenías una novia en Guerreros”

Fue durante la misma entrevista donde la conductora las conductoras formularon una hipótesis que puso en jaque al actor peruano, pues debía revelar con quién de sus excompañeras de LCDLFM hubiera intentado tener un romance si no estuvieran casadas.

Nicola ganó el segundo lugar de LCDLFM e su shippeo con Wendy Guevara influyó considerablemente. (Captura de pantalla/Vix)

Porcella no quería responder, pero terminó confesando las mujeres más guapas de la primera temporada para él eran Marie Claire (prometida de José Manuel Figueroa) y Sofía Rivera Torres (esposa de Eduardo Videgaray).

Pero la situación no paró ahí, pues cuestionaron a Nicola sobre sus parejas y él respondió: “Hace 5 años no tengo novia”.

En ese momento, Tania Rincón tomó la palabra y reveló que el actor peruano había tenido una conquista en un reality: “Yo la conozco ¿no? Ay sí, en Guerreros tuviste novia, sí fue tu novia”. Y es que la michoacana condujo ese programa.

Nicola negó haber tenido una relación, pero comentó que sí estuvo saliendo con alguien de Guerreros sin revelar el nombre.