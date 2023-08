Dónde está la zona de espera gratuita en el Foro Sol para el concierto de Taylor Swift

Hay dos zonas de espera que se habilitaron para los padres de familia que acompañen a sus hijos a The Eras Tour

Taylor Swift presentará hoy su segundo concierto programada en el Foro Sol de la Ciudad de México que forma parte de su gira mundial The Eras Tour, un espectáculo que celebra cada etapa de su carrera artística. Entre pantallas gigantes, sonido de primer nivel y euforia, la originaria de Pensilvania dio un gran show el pasado jueves 24 de agosto del 2023.

Fans de la intérprete de Style y Karma hay de todas las edades; sin embargo, gran parte de su audiencia son menores de edad. Muchos de los seguidores de Taylor Swift que se dieron cita el día de ayer en el Foro Sol fueron acompañados por sus tutores.

Para comodidad de los padres de familia, la administración del famoso foro de conciertos habilitó una zona especial de espera, completamente gratuita, para que acompañantes de los jóvenes puedan esperar hasta que termine el espectáculo, mismo que dura más de 3 horas.

Taylor Swift se irá de México para volar a otros países de Latinoamérica luego de celebrar 4 conciertos en la Ciudad de México: el jueves 24, el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27, convirtiéndose así en una de las estrellas de la música que más ha reunido fans en el Foro Sol.

Ubicación y horarios de las zonas de espera para padres de fans de Taylor Swift

Para la comodidad de los padres y madres se han habilitado dos lugares a las afueras del recinto. Uno de ellos se encuentra muy cerca de la puerta 6 del Foro Sol, cercano al metro Ciudad Deportiva. Esta zona es ideal para tutores de fans que tengan boletos en la zona de gradas.

Por otro lado, se ha habilitado frente a la puerta 1 una segunda zona de espera, que ocupa parte del estacionamiento del Palacio de los Deportes. Ambos sitios son completamente gratuitos y abrirán sus puertas desde las 10 de la mañana. Darán servicio hasta que termine el espectáculo y los fans comiencen a salir del estadio.

El lugar cuenta con baños públicos, y aunque desde allí no se puede disfrutar el concierto, es una facilidad para los tutores que acompañan a los menores de edad.

¿A qué hora empiezan y terminan los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México?

Las puertas para entrar al Foro Sol se abren alrededor de las 4 y media de la tarde. A partir de ese momento, los asistentes podrán acceder y ubicar sus lugares en el amplio estadio; no obstante, será hasta 20 minutos después de las 7 de la tarde que comience el espectáculo.

Sabrina Carpenter, artista encargada de abrir los conciertos de la intérprete de Look what you made me do comienza su participación a las 7:20 horas. Una hora después, a las 8:20 de la noche, Taylor Swift comienza su espectáculo, mismo que suele terminar, aproximadamente, a las 11 y media de la noche.

¿Qué canciones canta Taylor Swift en México?

Lover, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel summer, The man, You need to calm down, Lover, The Archer, Fearless, You belong with me, Love story, ‘tis the damn season, willow, Marjorie, Champagne problems, Tolerate it, Ready for it?, Delicate, Don’t blame me, Look what you made me do, Enchanted, Long live.

22, We are never ever getting back togueter, I knew you were trouble, All too well, seven, The 1, Betty, The last great american, August - Illicit affairs, Cardigan, Style, Blank Space, Shake it off, Wildest dreams, Bad Blood, Lavender haze, Anti-hero, Midnight rain, Vigilante shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.

Además de dos canciones sorpresa.