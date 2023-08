¡El más fan! Arturo Zaldívar apareció así en concierto de Taylor Swift

Arturo Zaldívar no se quedó afuera de la fiebre Taylor Swift y asistió al primer show de la CDMX (Archivo)

Taylor Swift celebró el primero de cuatro conciertos de su The Eras Tour en el Foro Sol de la Ciudad de México con asistentes de lujo. Arturo Zaldívar, Ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha declarado fan de la intérprete de Bad Blood en más de una ocasión.

Te puede interesar: Las exigencias que tendría Taylor Swift para sus conciertos en México

Demostrando que es fiel a la sensación actual de la música pop, Zaldívar asistió al concierto de la noche del 24 de agosto, generando euforia entre los fanáticos que se lo encontraron a su llegada al Foro Sol.

Es la primera vez que Taylor Swift se presenta en México con un concierto de tal magnitud, por lo que la emoción de los fanáticos se pudo ver varias horas antes del inicio del espectáculo.

Te puede interesar: Ya llegaron los paquetes VIP de Taylor Swift: dónde, cómo y a qué hora recogerlos

Con pantallas gigantes, una pasarela kilométrica, producción de primer nivel y talentosos bailarines, la intérprete de Look what you made me do hizo vibrar a los primeros 65 mil personas de las 250 mil que se esperan asistan en total durante los 4 shows de The Eras Tour en la Ciudad de México.

Arturo Zaldívar convivió con fans en espera del inicio del concierto de Taylor Swift

#Cdmx|| La fiebre por #TaylorSwift se apoderó hasta del ministro presidente de @SCJN Arturo Zaldívar .



Con una chamarra personalizada con su apellido y usando el icónico número 13, llegó al #ForoSol para disfrutar del concierto e intercambiar las famosas friendship bracelet. pic.twitter.com/UURAtzV3n4 — Jimena Mora * (@JimePmora) August 25, 2023

Apenas se apareció el ministro en la sección más cercana al escenario de The Eras Tour, algunos de los seguidores de la cantante, popularmente llamados swifties, se acercaron emocionados para conocerlo. De inmediato circularon en redes fotos del ex presidente de la SCJN esperando el inicio del show.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: objetos prohibidos, canciones y todo lo que debes saber

De inmediato, fotos del encuentro se volvieron populares en las redes sociales. Arturo Zaldívar, como buen fanático de Taylor Swift, llegó al espectáculo vestido para la ocasión: con una chamarra en color verde militar con el número 13 adornando la espalda, famoso emblema de la originaria de Pensilvania.

Asimismo, unas horas antes del inicio del concierto, Arturo convivió con algunos fans para intercambiar los famosos friendship bracelet, hecho que presumió en sus redes sociales. Hace poco, Zaldívar reveló que no consiguió boletos para ninguno de los 4 conciertos, pero que recibió entradas como regalo de cumpleaños.

Arturo Zaldívar ha recibido críticas por su amor por Taylor Swift, pero él se ha defendido

Se reportó en redes sociales la asistencia del ministro Arturo Zaldívar al primer concierto de Taylor Swift en México. (Crédito Tw: @LaTayMexicana)

El bien conocido fanatismo del ex presidente de la Suprema Corte por la cantante le ha generado críticas de todo tipo; sin embargo, él se ha defendido acerca de esto y ha explicado por qué considera que Taylor Swift es una artista importante para la generación.

“Hay quienes me juzgan y critican porque me gusta Taylor Swift. Señalan que su música es trivial, y que si la escucho es para ganar popularidad en las redes. Afirman que Taylor, de 33 años, es una artista comercial, superflua e irrelevante. Que la suya es ‘música de quinceañera’. Apuntan que, como ministro de la Suprema Corte, debería ocuparme de tareas más importantes, en lugar de visibilizar mi apreciación por su música”, escribió en una columna para Milenio.

“Ignoran lo que significa su historia para los feminismos, para los jóvenes, para los derechos de las personas de la diversidad sexual, y para la construcción de una sociedad más igualitaria, compasiva e incluyente. Me gusta Taylor Swift porque su música es un grito de rebeldía, en un mundo en el que se dice a las mujeres que deben quedarse calladas”, explicó.

Taylor Swift hace vibrar a México

The Eras Tour inició con todo su etapa por Latinoamérica. La intérprete de Style se dijo emocionada de conocer por primera vez a sus fans mexicanos y dio un concierto de primer nivel que quedará en la memoria de sus seguidores. El show de la originaria de Pensilvania recorrió cada una de las etapas musicales de la cantante.