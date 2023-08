Influencer es criticada por tomarse fotos con ropa artesanal y no comprarla: “Qué miserable” | VIDEO

En redes sociales aseguran que la mujer y su novio tratan al vendedor como si fuera un "espécimen". | Instagram.

En las redes sociales día con día existe una víctima de la cancelación, o al menos alguien que se convierte en objeto de críticas por parte de los usuarios. En esta ocasión le tocó el turno a una influencer mexicana que se acercó con un vendedor de ropa artesanal para probarse sus productos, grabar un video posando con las prendas y al final decepcionar al artesano al aclarar que no le comprará nada.

Te puede interesar: ¿Le fue infiel a Eduardo Videgaray? Así captaron a Sofia Rivera Torres en la fiesta de Galilea Montijo con otro hombre

La influencer es cuestión es Kristen Medina, una creadora de contenido que cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, quienes admiran sus muchos recorridos por lugares de México llenos de artesanías. En varias fotografìas se le puede ver posando con mucha ropa típica de cada región, que por lo general, fue creada a mano por artesanos mexicanos de distintos estados de la República.

Sin embargo, un nuevo video que se volvió viral rápidamente, reveló lo que al parecer es su modus operandi, al momento de buscar y generar contenido para sus redes. Los internautas que vieron dicho audiovisual ahora le acusan de simplemente aprovecharse de todos los vendedores mexicanos para dar una imagen virtual errónea, que está muy alejada de la realidad.

¿Qué fue lo que sucedió?

Acusaron a la mujer de sólamente posar con los artesanos para dar una imagen equivocada en redes sociales. Credito:TW@EsdeProfugos

En el video se puede observar que Mediana platica con un artesano, mientras que porta un poncho rojo con detalles y bordados verdes. Éste se encuentra en el suelo con una tejedora larga de madera con la que se ayuda para la creación de alguna nueva prenda.

Te puede interesar: “Porque quiero y puedo”: fanática de ‘La Casa de los Famosos México’ se tatúa en honor al ‘Team Infierno’

Medina y el vendedor, que presuntamente se llama Julián, son filmados por el novio de la influencer llamado Juan Carlos, y ella le pide que les tome una foto. Se agacha y posa junto a Julián sin pedirle permiso y así les toman una fotografía.

“Ríete pues Julián, primo, ándale Julián”, dice Juan Carlos, mientras les toma la fotografía. Después el sujeto detrás de la cámara aclara: “Feo no es el Julián, eh. Mira, no es feo. Nomas está mal peinado. No es cierto Julián es chiste”.

Kristen Mediana fue criticada en redes por tomarse fotos con un artesano y no comprarle nada. | Instagram.

Ante el comentario Kristen Medina se ríe y dice “claro que no es feo, está guapo”. Pero después se sorprende cuando su novio le aclara que no le va a comprar la prenda, sino hasta el próximo año porque ahorita “está haciendo mucho calor”, y además se pregunta cómo se lo van a llevar.

Te puede interesar: Los mejores memes del insólito recorrido de un tinaco por las calles inundadas de Guadalajara tras el paso de Hilary

Luego de la negativa de compra Medina simplemente le dice a su novio: “Qué codo”.

Las redes se indignan

"Whitexicans, siendo whitexicans", acusan en redes sociales. | Instagram.

En redes sociales fueron bastantes comentarios los que arremetieron en contra de la pareja. Aseguran que nada más se burlan de las personas para generar contenido “de cagada”, y que ni siquiera pensaban comprarle porque lo único que buscan es “generar likes”.

“Esa tontería qué, mínimo le hubieran comprado. Lo que tienen que hacer por vistas”, “Como su fuera un espécimen, se pasan la neta”, “Whitexicans haciendo cosas de whitexicans”, “Págalo ridícula”, “Qué novio tan tacaño tienes” y “Qué miserable, pidiendo gratis a los artesanos”, fueron algunos comentarios que recibió Kristen Medina en sus redes.

A través de X, otrora Twitter, los usuarios que vieron el video fueron todavía más contundentes:

“Esta gente es la más naca, se creen influencers o millonarios y no tienen para pagar un poncho, estoy seguro que apenas logran pagar el crédito de las tarjetas, que asco la gente que aparenta”.