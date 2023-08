“Soy una yegua salvaje”: Sandra Cuevas ya tiene su propio corrido; así lo presumió | VIDEO

El grupo "El enamorado del pueblo" le rinde homenaje a la alcaldesa de Cuauhtémoc Foto: Infobae/Jovani Pérez

Luego de que se destapara como postulante para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Sandra Cuevas está intratable. Su seguridad la han llevado a ser una de las políticas más reconocidas en toda la capital y ahora hasta tiene su propio corrido.

Te puede interesar: ¡Sí cumplió! Sandra Cuevas lleva a niños a Six Flags por tener buenas calificaciones

Si bien su popularidad no proviene de comentarios positivos sobre su trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc e incluso se ha visto vinculada en varios escándalos donde la tachan de racista y clasista, para la perredista su forma de llevar la demarcación más concurrida es muestra de que está lista para un reto mayor.

Con apodos como “La jefa de jefas” y “yegua salvaje”, el grupo musical “El enamorado del pueblo” le dedicó una canción que, según Sandra Cuevas, representa fielmente su personalidad y forma de trabajar durante los últimos años.

Te puede interesar: Reabrió el restaurante La Polar tras la muerte de un comensal a inicios de año

“Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más. Soy una yegua salvaje que no han podido amansar. Yo no agacho la cabeza más que por mi amá y mi apá... Y de botas o tacones estoy lista pa’ chambear, a mí no me asusta el miedo lo han podido comprobar... Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad, mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar”, son algunas de las frases en el corrido que dura dos minutos y medio.

El grupo: "El enamorado del pueblo" le dedicó un corrido a Sandra Cuevas Credito:TW@SandraCuevas_

Te dejamos la letra de la nueva canción favorita de la alcaldesa

Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más.

Te puede interesar: Sandra Cuevas se destapó para la Jefatura de la CDMX en 2024

Soy una yegua salvaje que no han podido amansar.

Yo no agacho la cabeza más que por mi amá y mi apá,

Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad.

Y de botas o tacones estoy lista pa’ chamberar,

A mí no me asusta el miedo, lo han podido comprobar.

En el barrio he conocido al que miente y al real,

A trancazos he aprendido por eso puedo enseñar.

Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad,

Mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar.

De rodillas al cielo, le doy gracias a Dios,

Porque soy chilanga, porque soy la banda,

Porque soy la Barbie de las mil batallas.

Sandra Cuevas va por la Ciudad de México

Aunque para muchos era más que esperado, por fin este lunes 14 de agosto de 2023 la mandataria decidió hacer oficial su interés por ser la representante del PRD para competir contra la aplanadora de Morena en las elecciones del 2024.

Ya sea de manera individual o con la coalición con sus compañeros del PAN y el PRI, Cuevas está decidida a llevar sus ideas por una ciudad más vanguardista a nivel estatal. No obstante, su futuro no está decidido pues recientemente indicó que ha tenido diferencias con “fuego amigo” lo que pone en duda que pueda obtener el apoyo del Frente Amplio por México.

Cabe recordar que la alcaldesa no solo ha destapado sus aspiraciones para la jefatura de Gobierno, pues anteriormente reflejó sus ganas de encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, de la que Omar García Harfuch es el mandamás actualmente y al que ha atacado en reiteradas ocasiones asegurando que “se cree el Batman de la capital”.

La alcaldesa anunció que quiere convertirse en la próxima jefa de Gobierno de la CDMX Foto: TW @SandraCuevas

Lujos y escándalos, así la vida política de Sandra Cuevas

La decisión con la que la integrante del PRD ha logrado hacerse de un nombre en la esfera política de la capital, la ha llevado a considerarse a sí misma como la mejor opción para los ciudadanos de cara a las elecciones del 2024.

Sin embargo, los escándalos en su contra parece que no le han ayudado mucho pues aunque se encuentra en la metrópoli más importante del país, portar ropa y accesorios que sean valuados en hasta 789 mil 487 pesos no representa la realidad de los millones de chilangos que deben trabajar día a día para subsistir.

Este estilo de vida y la forma tan despectiva con la que se ha referido a los pobres le han restado popularidad incluso antes de que inicie su campaña política, pues ha dejado en claro que no le gustan las personas con pocos recursos ni como viven, por lo que busca mejorar la ciudad desde su puesto de poder.