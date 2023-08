¿Qué dice la letra de Wendy Guevara sobre su personalidad? Esto descubrió Maryfer Centeno

La influencer ganó 4 millones de pesos mexicanos. (Televisa // Vix)

Wendy Guevara es un fenómeno en redes sociales gracias a su participación estelar en La Casa de los Famosos México, pues durante dos meses y medio conquistó al público con su personalidad y carisma, además de generar empatía sin igual con sus duras anécdotas. Todo esto sumó al trabajo que ha realizado en redes sociales durante los últimos cinco años, pues casi siempre está dispuesta a cruzar los límites de su privacidad con naturalidad.

Muchos dudan sobre la autenticidad de la influencer guanajuatense, sin embargo, todo indica que es completamente natural en cualquier escenario. Según compartió Maryfer Centeno durante una emisión de Hoy, la ganadora de la primera temporada de LCDLFM es una persona optimista, valiente y generosa.

“Su escritura es grande y es hacia arriba porque es optimista. Cuando alguien está deprimido va a escribir hacia abajo; Wendy Guevara ha sacado la casta no solamente por la comunidad, también por todas aquellas personas que algunas vez se han sentido en estado de indefensión”, analizó la grafóloga.

“Wendy Guevara es valiente y es segura de sí misma, por eso la letra es grande, su escritura es tan amplia, porque es generosa, porque está acostumbrada a dar, a compartir”.

Pero eso no fue todo, la colaboradora del matutino de Televisa aseguró que Wendy Guevara se mostró valiente desde su primera aparición en LCDLFM: “El color negro (vestido con el que entró al reality), que además es un color que también es de poder, traía ropa interior roja, o sea, trae la pasión por dentro y además llega con toda la intensión de enseñar, de mostrar quién es”.

Y hasta el final con su despampanante diseño de Javier Hernández: “Llega vestida de negro y se va vestida de rojo. El color rojo es un color que te hace ver tres veces más atractiva, es el color del poder, de la pasión, pero que además es un color de valentía que no cualquier se atreve a poner”.

De acuerdo con el análisis que realizó Maryfer Centeno: “Wendy Guevara no trae una máscara, no está jugando a copiar o a ser otra persona. El éxito y la magia de Wendy Guevara es que se atrevió a ser ella en un mundo que te juzga por ser diferente, por todo”.

En cuanto a la principal fortaleza de la creadora de contenido, la colaboradora de Hoy aseguró que: " “Es esa inteligencia emocional, no le importa, de todos modos van a hablar... pues que hablen con provecho”.

Asimismo, destacó que Wendy Guevara generó empatía con los televidentes a través del lenguaje con sus icónicas frases: “Una de las formas en las que los seres humanos nos unimos tiene que ver con el lenguaje, nimoderrimo, viejo, resulta y resalta, un montón que logran generar identificación”.

Y es que muchos fans del reality show adoptaron las palabras de la influencer, principalmente la comunidad LGTB+:

“Tenemos el gran corazón de Wendy Guevara porque cuando habla de su vida en fotos no es una historia de vida fácil, no es la historia de vida donde todo ha tenido todo el apoyo, hay que reconocer que va contra corriente, que cuando te atreves a decir lo que piensas te vas a enfrentar a la diversidad, no se victimiza”, agregó.