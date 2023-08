Él es Javier Hernández, el diseñador veracruzano que hizo el vestido de Wendy Guevara para la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Javier Hernández fue el diseñador que hizo el vestido de Wendy Guevara para la final de La Casa de los Famosos

No es ningún secreto para nadie que Wendy Guevara era la gran favorita para ganar La Casa de los Famosos. Después de varias semanas contando anécdotas de su vida antes de la fama que a más de uno le erizarían la piel y un sentido del humor único que se robó el corazón de los televidentes, Wendy destacó desde el día uno y finalmente se llevó los 4 millones de pesos MXN a su casa.

La final de La Casa de los Famosos fue quizá el momento más importante en la vida de Wendy, y con eso en mente, debía usar un vestido a la altura de la ocasión. Fue el diseñador Javier Hernández el encargado de confeccionar el vestido de Wendy, el cual era de un intenso color rojo, adornos en negro que simulaban un espejo roto, un exuberante escote que iba de la mano con la personalidad de Wendy y como cereza del pastel, un corte a lo largo de la pierna izquierda para darle un look mucho más provocativo.

Javier Hernández fue el encargado de hacer el vestido de Wendy (Captura de pantalla/Vix)

Se supo que Wendy tenía un total de tres opciones para usar en el magno evento, una creada por Octavio Arteaga, otro de Benito Santos y el de Javier, inclinándose al final por este último. El diseño de Santos causó mucho ruido debido a que la periodista de espectáculos, Jacqueline Martínez, conocida como Charmonic 3, compartió la foto del vestido de Santos, asegurando que se trataba del atuendo oficial que usaría Guevara en la final. El vestido, también rojo, destacaba por tener un adorno de plumaje en el hombro izquierdo, guantes largos que terminaban con ostentosos adornos en los hombros y brillantes a lo largo de la tela que le daban mucha clase al vestido.

(Vix)

Muchos usuarios consideran que el vestido de Santos era una mejor opción para la final, ¿qué fue entonces lo que hizo que Wendy optara por el diseño de Hernández? Probablemente, a la influencer le pareció más adecuado ese vestido, pero también pudo haber sido la estrecha relación que existe entre Wendy y Javier desde antes de entrar a La Casa de los Famosos.

Javier Hernández era un exitoso diseñador de vestidos de XV años y bodas, pero poco a poco comenzó a diseñar para personalidades como Karime Pindter, Yeri Mua, Bellakath y Paola Suárez, la otra de “Las Perdidas” en el video que llevó a Wendy a la fama internacional. Según cuenta Javier, él conoció a Wendy en un evento de Yeri Mua, donde aprovechó para hacer “relaciones públicas” y conseguir los contactos de Wendy y otras figuras más de la comunidad LGBTQ+.

Javier Hernández cuenta la historia de cómo conoció a Wendy Guevara

A Wendy le llamó el trabajo de Javier hasta que este vistió a Paola Suárez para el videoclip 2,3 Trucos, el cual fue grabado en Cuba y también contó con la participación de Wendy y Kimberly, reuniendo a “Las Tres Perdidas” en su primer colaboración musical.

Siendo Paola una amiga tan cercana, Wendy creyó que era una gran idea que Javier comenzara a vestirla para el pequeño proyecto que tenía en puerta: La Casa de los Famosos.

“Wendy me mandó una nota de voz (por Instagram) y me puso ‘Me gustaría que me vistieras para un proyecto que tengo en puerta’”, declara el diseñador. Ambas partes se vieron en CDMX para comenzar a tomar las medidas de todos los conjuntos que la influencer debía usar en las galas, de hecho, Guevara creyó que sólo estaría un par de semanas dentro de la casa, sin imaginar que se convertiría en la ganadora absoluta.

Según el diseñador, Wendy no tenía pensado durar mucho en La Casa de los Famosos (Captura de pantalla/Vix)

“Me dijo: ‘Yo creo que nada más voy a durar dos galas y salgo. Y de ahí tengo que ir todos los domingos a galas, quiero que me vistas para las galas’”.

A lo largo de las semanas en la casa, Wendy fue vista con otros conjuntos de firmas de alta gama como Versace, pero los momentos más importantes se los dejó a Javier, quien la apoyó desde el día uno.