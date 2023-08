Fernando Villavicencio, candidato asesinado en Ecuador, había revelado amenazas del Cártel de Sinaloa

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ondea una bandera ecuatoriana mientras asiste a un mitin en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023. REUTERS/Karen Toro

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, asesinado durante un mitin la tarde de este 9 de agosto en la ciudad Quito, había anunciado que el Cártel de Sinaloa lo había amenazado de muerte.

“En un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacaron en mi contra o atentaran contra mi vida”, dijo en rueda de prensa el candidato a la presidencia del país sudamericano.

“Esto lo que hace confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas criminales y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Veinte años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad”, apuntó Villavicencio.

El candidato a la presidencia señaló al capo conocido como Fito de amenazarlo si seguía hablando de él y del Cártel del Pacífico Crédito: TW/ @luisesgo

Información en desarrollo….