Este fue el episodio más perturbador de Memín Pinguín, de Yolanda Vargas Dulché

Yolanda Vargas Dulché murió un 8 de agosto (foto: ig/famososmexico) (Foto: Cortesía Germán Martínez)

Yolanda Vargas Dulché fue una escritora y historietista mexicana que falleció el 8 de agosto del 1999 dejando un importante legado en la historia del cómic nacional. Su popular historieta Memín Pinguín, que relataba las aventuras de un niño y sus amigos, se volvió ícono de los años 40s.

Memín Pinguín fue un cómic cuyo principal personaje era un niño afrodescendiente. Hoy en día, con el avance en derechos y representación, dicha historieta ha sido cuestionada por repartir estereotipos negativos en torno a las personas racializadas.

Las aventuras de Memín Pinguín, aunque acorde a su época, siempre estuvieron enfocadas en inocentes aventuras infantiles vividas tanto por el protagonista como por sus amigos, compañeros de la escuela primaria donde estudiaba, siempre enfocadas en las lecciones y el aprendizaje.

Sin embargo, hubo un número de la tira cómica que fue más allá de los límites, pues en él ilustraba el sangriento asesinato de un menor de edad, tema no tocado, incluso en nuestra época, en materiales dedicados a los niños y niñas.

¿Qué cuenta el perturbador episodio de Memín Pinguín?

El controvertido número salió de forma regular como los muchos otros ejemplares. La historia comienza cuando unas personas pagan a Memín Pinguín para que lleve transporte una maleta. El niño acepta y lleva la valija hasta una casa que al principio parece abandonada.

Memín Pinguín se encontró con una horrible escena (captura de pantalla)

Durante el trayecto, Memín se queja continuamente de que algo huele muy mal desde dentro de la maleta, además de que es bastante pesada; no obstante, logra su cometido. Tras entrar al lugar luego de insistir mucho con el timbre y ver que nadie le abría, el pequeño se encuentra con una anciana que es ciega.

Al principio, la mujer lo confunde con su nieto, y después le entrega a Memín una carta explicándole el motivo de su confusión. La carta dice:

“Madrecita: mis negocios me han creado enemigos, los cuales me amenazan con robarme a mi hijo Guillermo. Como no quiero que esto suceda, te lo mando inmediatamente, cuídalo mucho, pues solo contigo vivirá a salvo de los peligros que me amenazan”.

A pesar de que Memín le explica que no es su nieto, y que sólo comparte nombre con él, la mujer no le entiende. Después de esto, el pequeño niño se tropieza con la maleta que había llevado hasta la escalofriante mansión, descubriendo que en su interior está el nieto de la anciana, decapitado.

Este número del cómic generó controversia durante la época en que fue publicado, y aunque años después la popular historieta tuvo reediciones, las quejas no fueron suficientes para censurarla.

Memín Pinguín nació en los años 40s pero siguió siendo un éxito hasta décadas después (Foto: Cortesía Germán Martínez)

Hoy en día, gracias a la digitalización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), historietas como Memín Pinguín, Chanoc, Kalimán, Pepín, La Familia Burrón, Aventuras de Viruta y Capulina y Los Supersabios pueden ser consultadas en la Hemeroteca Nacional de México.

Quién fue Yolanda Vargas Dulché

Conocida como “La reina de las historietas” fue la autora de importantes cómics como Memín Pinguín, Rarotonga y Rubí, ésta última se convirtió en película y telenovela muchos años después. Junto a su esposo Guillermo de la Parra, fundó la editorial Vid.

Memín Pinguín, posiblemente su historieta más importante y popular de todas, nació luego de un viaje de la escritora a Cuba, donde conoció a un simpático niño afrodescendiente. En su momento de más éxito, Yolanda Vargas Dulché fue la mujer mexicana más leída del momento, y a nivel mundial, la segunda más consultada en el idioma español.

Yolanda Vargas Dulché también trabajo en la producción de telenovelas como El pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, María Isabel si tú supieras, Encrucijada y Yesenia.