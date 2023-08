¿La tienes? Ésta es la moneda de 50 centavos con errores que se vende a casi 1 millón de pesos en línea

Una moneda de 50 centavos fue acuñada en acero. Infobae

Una diminuta moneda de color plata se comercializa a un costo elevado por una página de internet. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el ejemplar forma parte de la familia D, es decir, una de las más actuales que ha acuñado la institución hasta el momento.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las monedas de AMLO que se venden en más de 70 mil pesos por internet?

Expertos en la materia han dado a conocer que las piezas deben contar con ciertas características para poder aumentar su valor. Por ejemplo, existen algunas que se les conoce como un ejemplar “diferente”, debido a que es distinta a las demás como el caso de la moneda conmemorativa de Francisco Primo de Verdad y tal como lo constató el Banxico.

Sin embargo, hay algunos casos en los que supuestamente hay errores y no es así, por eso se sugiere acudir con un especialista antes de comprar algún ejemplar con el fin de evitar fraudes.

Te puede interesar: Ocomtún: qué papel tuvo la tecnología y cómo ayudó a encontrar una de las ciudades mayas más antiguas

A pesar de ello, también hay que recordar que las personas en general, tienen todo el derecho de colocar el precio que prefieran a sus monedas, pues son de su propiedad.

La moneda de 50 centavos se puso en circulación en 1996. (Foto: Infobae)

¿Cuál es el ejemplar?

La moneda a la que nos referimos se puso en circulación el 6 de agosto de 2009 y según la persona que la vende tiene hasta tres supuestos errores de acuñación.

Te puede interesar: Tormenta tropical ‘Dora’; estos son los estados con mayores afectaciones

Fue acuñada con ayuda de diversos materiales como son: 18% de cromo; 0.75% de níquel; 0.12% de carbono; 1% de silicio; 1% de manganeso; 0.03% de azufre; 0.04% de fósforo y lo restante de hierro.

En este aspecto será necesario recordar que los ejemplares que valen un poco más, son aquellos que fueron acuñados con un material precioso como oro y plata.

Esta pequeña pieza de la que hablamos es circular, tiene un diámetro de 17 mm y un peso de 3 gramos. Lleva en su anverso el tradicional Escudo Nacional del águila devorando una serpiente y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

El ejemplar forma parte de la familia D. (Foto: Mercado Libre)

Mientras que en su anverso se visualiza el número 50 como motivo principal en la parte central del ejemplar, así como el símbolo de centavos y de la Casa de la Moneda “M°” y en la parte inferior una estilización del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol.

Esta pieza se descubrió por el sitio de Mercado Libre en un costo de 963 mil pesos. Según el usuario que compartió la imagen por la plataforma comercial de internet, ésta cuenta con tres presuntos errores.

“1°error, no tiene fecha; 2°error, no tiene el símbolo de la casa de la moneda,(M°); 3°error, grave alteración en la estilización del anillo de la Aceptación de la piedra del sol,(el patrón no coincide y es mucho más grueso)”, escribió la persona.

Recientemente se dio a conocer que hay algunas monedas que se venden a precios extraordinarios por la web, tal es el caso de las piezas de 20 pesos.