Joanna Vega-Biestro reveló la verdad sobre pelea entre Apio Quijano y Mauricio Garza

La conductora estaba presente en el momento de la pelea entre Mau Garza y Apio Quijano. (Ig: @vegabiestro) (Captura: Vix)

Uno de los aspectos más polémicos que nos dejó La Casa de los Famosos en los últimos días fue la pelea que protagonizó el exconductor Apio Quijano y el conductor Mauricio Garza durante una de las galas del popular reality show. En ese mismo programa fue invitada la presentadora Joanna Vega-Biestro quien presenció el enfrentamiento en primera fila y por esa razón, ante el silencio de una versión oficial, reveló la verdad detrás del polémico suceso.

Te puede interesar: Apio Quijano ya no quiere ir a ninguna gala tras discusión con Mauricio Garza

Pero cómo fue la pelea entre el exintegrante del Team Infierno con el conductor del programa de televisión. El cantante de Kabah interrumpió a Garza para acusar que él primero no lo había dejado hablar cuando tenía un comentario importante que aportar, pero las palabras de Apio no fueron sutiles, sino que dijo lo siguiente: “Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería ¿Es en serio? ¿Cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?”.

“Si te quieres ir te puedes ir. A mí no me van a andar amenazando, la verdad”, fue la respuesta de Garza, en lugar de mantener el control; sin embargo, Joanna Vega-Biestro, conductora del programa Sale el Sol, presenció todo y reveló que entre ellos ya se “traían pique”, así fue como lo dijo:

Te puede interesar: Mauricio Garza reconoce error en gala de LCDLFM; así se disculpó con Apio Quijano: “Soy un ser humano”

“Sí tengo que decir que le doy una felicitación a Ceci Galliano porque lo manejó muy bien, lo supo hacer muy bien porque se salió de control... la realidad es que Apio y Mau ya se traían, porque efectivamente Mau habló del juego de Apio que tuvo cuando estaba en La Casa de los Famosos”, declaró para decir que la pelea era porque Garza había hablado de Quijano desde tiempo atrás y al salir el integrante de Kabah se enteró.

El conductor y el cantante discutieron en una gala del reality show. Crédito (VIX)

Uno de los rasgos que ella calificó como un error fue la actitud y las respuestas que dio Mauricio Garza para confrontar a Apio porque “a pesar de que estaba en su casa” no puede tratar así a sus invitados y mucho menos “correrlos” del lugar si es que no querían estar ahí, esto fue lo que dijo a respecto:

Te puede interesar: Apio Quijano y Mauricio Garza protagonizan fuerte PELEA en vivo; usuarios critican al conductor: “Grosero” | VIDEO

“Pero la primera vez que va y por eso les cuento tiene historia, no estuvo bien lo que se hizo y Mauricio fue el que más se equivocó porque no puedes llegar así como anfitrión y decirle que si se quiere ir que se vaya... pero Apio la primera vez que fue sí llegó a decirle que estuvieron hablando mal de él, ya se lo había dicho... por eso Mauricio dice lo de la amenaza él no supo hilar la idea con las palabras... todos nos equivocamos y tenemos errores...”.

Asimismo dijo que el que quedó como el “villano” terminó siendo el conductor de La Casa de los Famosos porque era el anfitrión y rebasó límites que no tenía que pasar, sino que debió mantener la calma, a pesar de que tenía una buena justificación porque “para eso entró Apio” para que todos podamos ver su juego y opinar al respecto.

Apio Quijano y Mau Garza pelearon en vivo. Captura: Vix+

Mauricio Garza pidió disculpas, pero Apio ya no quiere ir a ningún programa de La Casa de los Famosos

Apio Quijano utilizó sus redes sociales para contar que sí se sintió agredido y triste después de la pelea con Mauricio Garza debido a que lo “corrieron” del foro el cual consideraba como “su casa”.

El exintegrante del Team Infierno aseguró que la producción busca entablar un diálogo con él y que incluso el propio conductor de La Casa de los Famosos también desea platicar con él y que como respuesta planea acudir a esas pláticas porque “no se cierra” a resolver el problema.

Sin embargo, ya no desea asistir ni a las galas ni pre-galas del reality show por lo que pidió que ya no lo invitaran.