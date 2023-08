Apio Quijano ya no quiere ir a ninguna gala tras discusión con Mauricio Garza

(Instagram/@apioquijano/lacasadelosfamosos)

Apio Quijano y el presentador Mauricio Garza tuvieron una acalorada discusión durante la gala de eliminación en la que salió Jorge Losa; esta situación dejó a los fans muy consternados, pero ahora el integrante del Team Infierno aseguró que no se siente en disposición de acudir como panelista en La Casa de los Famosos México.

Fue a través de una transmisión de TikTok en que el cantante de Kabah externó su profunda indignación por lo sucedido, mencionó que se sintió muy ofendido y herido porque para él, la empresa Vix es como su casa y le pareció muy triste haber sido “invitado a salir” de la Gala. Esto fue lo que mencionó por la tarde del 31 de julio:

“Creo que lo que sucedió ayer en la noche con Mauricio fue un momento muy desafortunado, si me sentí agredido, me sentí un poco afectado porque al final mi casa es Vix y que me hayan corrido...”

También informó que por el momento, no se siente en agrado de acudir a las Galas, pero también adelantó que la producción de La Casa de los Famosos tiene intenciones de aclarar lo sucedido el pasado domingo 30 de julio.

Captura: Vix+

“No quiero ir ni a la pre-gala ni a la post gala. Quiere hablar conmigo la producción, quiere hablar conmigo Mauricio y demás y no me voy a cerrar a eso”

A pesar de eso, Apio Quijano aún se siente herido y molesto porque no le permitieron completar sus ideas, además de que no se siente en libertad de defender a sus amigos del Team Infierno.

“Obviamente ya no te sientes con la libertad de expresión, ya no me siento bienvenido y es por ello que le dije a la producción hoy no quiero estar en la gala, no quiero ir a lo de Vix porque más allá de lo que haya sucedido, estoy saliendo de una experiencia muy fuerte y de pronto sentir que donde crees que vas a sentir apoyo, no lo sentí, sentí ese golpe de regreso”, dijo Apio Quijano.

El cantante de Kabah discutió con Mauricio Garza y se dijo ofendido Crédito: (TikTok/@apioquijano)

La discusión entre Mauricio y Apio duró varios minutos al aire y comenzó porque el presentador interrumpió al cantante, acto seguido, Quijano protestó porque fue coartado en su libertad de expresión. La conductora de televisión Cecilia Galeano intentó mediar la situación, pero ambos siguieron discutiendo.

Entre comentarios, Apio Quijano recibió mucho apoyo, los fans del Team Infierno protestaron porque en la emisión del 31 de julio, Mauricio Garza entró a La Casa de los Famosos, “debió estar castigado, se pasó con Apio”, mencionó un internauta.

Por su parte, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Emilio Osorio aún “pasan lista” con el nombre de Apio Quijano, pues lo siguen considerando como parte del Team Infierno aunque haya sido eliminado en la séptima semana.

Cómo fue la discusión de Apio con Mauricio Garza

Después de la primera confrontación, Apio le dijo lo siguiente: “Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería, ¿es en serio? ¿Cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?”

Al respecto, Mauricio Garza alegó que el integrante del Team Infierno lo amenazó desde que salió de La Casa. “No, espérate. Me refería del cielo, del cielo. ¿Por qué quedó uno solo contra cinco? Algo bueno hicieron en el cielo”

Como no lo dejaba hablar, Apio dijo: “Ay, Mauricio ya, ¿para eso me invitaron aquí?”, a lo que respondió Mauricio: “El conductor soy yo”