Por qué reutilizar los envases de yogurt o crema para guardar frijoles podría ser cancerígeno

envases de yogurt frijoles (archivo)

En México es común que, al ingresar a la cocina de una persona, te encuentres cara a cara con un sinfín de envases de yogurt o crema vacíos. Ello se debe a que una de las costumbres de los connacionales radica en reciclar este tipo de tuppers con la finalidad de guardar sus alimentos semanales.

Incluso, en redes sociales hay todo tipo de memes en donde las personas hacen ironía del momento en que se les antoja algo cremoso para su desayuno o un helado, pero al momento en que abren el frasco se percatan de que está lleno de frijoles, chiles en vinagre o guisados.

Aunque esta medida pareciera sustentable, ya que no se utilizan desechables para guardar los alimentos, a lo largo de los años, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha explicado las razones por los que seguir perpetuando dicha práctica podrían resultar contraproducentes para el ser humano y, en casos extremos, incluso ser un factor de riesgo para la salud.

Qué tiene de malo reutilizar envases de yogurt

Fue a través de Tiktok donde la cuenta Actualizar México (actualizacionmexico) señaló porqué no es tan recomendable guardar la comida de esta manera.

“Es una tradición mexicana inquebrantable, pero puede que no esté tan bien. Estos envases están hechos para ser desechables, puede que sea perfecto para guardar yogurt una vez, pero tal vez no lo sea tanto para guardar pollo o pescado. El material aunque parece que cierra bien, puede estar dejando pasar muchos microorganismos por ahí. Se recomienda que si lo vas a reutilizar sea solo una o dos veces”, se le escucha decir.

Muchos mexicanos utilizan estos tuppers para guardar su comida (Tiktok updatemexico)

El clip se viralizó rápidamente en esta plataforma y los internautas no dudaron en reaccionar sorprendidos. Además quedaron desconcertados al respecto.

“mi mamá con un tupper de mantequilla del 2003″. “Talvez ya no pueda guardar comida ahí pero no los voy a tirar xq puedo guardar otra cosa que no sea comestible”. “Reutilizar es volver a usar (efectivamente, no se recomienda). Reciclar es un proceso para el que si están diseñados, se pueden convertir en otra cosa”. “En mi casa usamos los tuppers de yogurt para poner el jabon de los trastes”.

¿Puede dar cáncer?

En la Revista del Consumidor publicada en septiembre del 2020, Profeco coincidió con la versión que dio la influencer en Tiktok recientemente, pues señaló que si estos envases se utilizan para almacenar alimentos como pescado, carne o pollo, podría suceder la contaminación cruzada y exponer a las personas a contraer virus, parásitos o bacterias que se impregnan en la comida. Además, la institución recomendó no lavar este tipo de frascos con agua caliente.

“No utilizar agua caliente porque puede afectar el plástico y aumentar la posibilidad de que los productos químicos del plástico que pudieran contener Bisfenol A se propaguen a los alimentos”, señaló la revista.

envases de yogurt (Foto: Steve Allen)

La Profeco informó que el Bisfenol es una sustancia que se utiliza para endurecer el plástico y se encuentra en algunos envases de refrescos y alimentos.

“Algunos estudios en alimentos han demostrado una posible relación entre la exposición al BPA y aumento en el riesgo de cáncer. En Estados Unidos está parcialmente prohibido y se ha dejado de emplear en la fabricación de biberones. En otros países como el nuestro se sigue utilizando”, explicó la Profeco.