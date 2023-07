“Ella juró venganza”: la razón por la que la “Barby” Juárez tuvo que pelear con un hombre y terminó ensangrentada

La Barby Juárez: Una Historia de Éxito y Determinación en el Boxeo y contra el Machismo (Mariana Barby Juarez/ Cuartoscuro)

En el mundo del deporte mexicano, existen grandes estrellas que han dejado una huella imborrable en sus disciplinas. Una de ellas es Mariana Juárez, reconocida como “La Barby Juárez”, una experta en boxeo cuya tenacidad, profesionalismo y disciplina la han llevado a ser campeona del mundo en peso mosca y peso gallo, actualmente concursante de La Casa de Los Famosos.

Sin embargo, llegar a la cima del boxeo no fue una tarea sencilla para “La Barby”. Desde el inicio de su carrera, tuvo que enfrentar innumerables dificultades debido al machismo arraigado en su deporte.

A lo largo de sus 24 años de trayectoria, Mariana Juárez enfrentó comentarios machistas que cuestionaban su lugar en el boxeo simplemente por ser mujer. Incluso, fue objeto de comentarios que insinuaban su orientación sexual solo porque le apasionaba el deporte de contacto.

En una reveladora entrevista con Celia Lora, abrió su corazón y compartió con valentía algunos de los momentos más difíciles que vivió en su carrera.

TikTok Desvela la Inspiración Detrás del Apodo (Mariana Barby Juarez)

Recordó cómo, al inicio, la enfrentaron con un nuevo prospecto masculino, y terminó completamente ensangrentada en el ring. Estos retos iniciales solo reflejaban el machismo latente en el mundo del boxeo, donde los estereotipos de género dificultaban el camino de las mujeres hacia el éxito.

A pesar de los obstáculos, Mariana Juárez nunca se rindió y demostró una dedicación inquebrantable a su deporte.

Su talento y disciplina la llevaron a convertirse en una de las mejores boxeadoras no solo de México, sino del mundo entero. Su legado en el boxeo femenino es un testimonio de perseverancia y valentía, abriendo el camino para futuras generaciones de mujeres deportistas.

TikTok Descubre el Motivo detrás del Apodo de 'La Barby' Juárez (Mariana Barby Juarez)

Mariana ‘La Barby’ Juárez: Una Promesa de Venganza y Superación en el Ring

Mariana Juárez, conocida en el mundo del boxeo como “La Barby”, reveló una conmovedora historia de superación y determinación.

La ex campeona recordó un episodio impactante de su carrera en el que enfrentó al machismo en el deporte y sufrió una derrota humillante en el ring. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por la adversidad, Mariana prometió venganza y se convirtió en una inspiradora historia de resiliencia y éxito.

En una entrevista, Mariana Juárez compartió el recuerdo de una vez en sus inicios en el boxeo, cuando fue enfrentada en el ring contra un hombre que, al igual que ella, apenas estaba iniciando en la disciplina. Sin embargo, este episodio fue una dura prueba para Mariana, quien resultó gravemente herida y ensangrentada al finalizar la pelea.

La Boxeadora que desafió al machismo y conquistó el mundo Crédito: YT/Celia Lora Oficial

“Recuerdo una vez que un chavo llegó ahí al gimnasio y dijo: ‘no que quiero boxear’, y le dijeron: ‘ah, boxea con ella’, y pues me lo subieron (al ring), y yo me acuerdo de que si me dejó toda sangrada, así toda, toda que yo me acuerdo que hasta en la boca, cuando de repente me quitaban el protector, estaba todo lleno de sangre”, recordó Mariana “La Barby” Juárez.

En ese momento, Mariana enfrentaba dificultades familiares y personales, pero a pesar de ello, decidió no darse por vencida.

Aunque sentía la necesidad de llorar, contuvo sus emociones y al día siguiente, puntualmente, se presentó en el gimnasio donde entrenaba. Allí, hizo una promesa a su entrenador, quien ya ha fallecido, asegurándole que la próxima vez que ese oponente regresara al ring, ella se encargaría de vengarse.

“Era tanto el dolor que a lo mejor estaba pasando en familia con las situaciones y todo eso que esa adrenalina, tenía ganas de llorar pero no lloré en el ring.

Ya terminando de entrenar, ya me quité mis vendas, me limpié la cara, agarré mi mochila y me fui a mi casa, y yendo a mi casa, si solté todo, lloré, pero al otro día ahí estaba y le dije a mi entrenador, que en paz descanse: ‘él va a regresar y cuando regrese, yo le voy a partir su madre’, y regresó y se lo hice”, expresó con firmeza “La Barby”.

Desde ese momento, Mariana Juárez demostró una determinación inquebrantable y trabajó incansablemente para mejorar su técnica y habilidades en el boxeo. Su dedicación y espíritu de lucha la llevaron a convertirse en una de las mejores boxeadoras del mundo, y su carrera se ha destacado por múltiples logros y títulos.