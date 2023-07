Olivia Collins atizó conflicto con Mónica Castañeda: “Soy una mujer de otro nivel”

Olivia Collins nuevamente arremetió contra Mónica Castañeda por el conflicto en el funeral de Julián Figueroa (Instagram/@oliviacollinsmx/@moncastaneda)

Oliva Collins no ha olvidado su pelea con Mónica Castañeda a las afueras de la casa de Maribel Guardia en el funeral de Julián Figueroa, incluso recalcó que no le ofrecerá disculpas a la periodista y que la considera como alguien inferior.

Durante el funeral del hijo de Joan Sebastian, Olivia y una de sus hijas -Oliva del Carmen- se enfrentaron a la prensa porque no querían dar declaraciones; de lo verbal se fueron a lo físico cuando la hija de la actriz empujó a Mónica.

Collins ha asegurado que la presentadora de Ventaneando fue la primera en agredir a Carmen porque habría soltado una patada, a partir de esto considera que el comportamiento de los reporteros fue grosero.

Carmen empujó a Mónica, mientras Olivia le gritaba (Captura de pantalla/Twitter)

Ya que la hija de la histrionisa fue quien inició el pleito, en TV Notas preguntaron a Olivia si algún día ella se disculpara con Castañeda por lo sucedido, a lo que ella señaló que no, y no porque considere que es inocente, sino porque no quiere.

“No (le ofreceré disculpas), no quiero y no me da la gana. No me interesa. Me es indiferente. Me es equis la persona esta. Yo soy una mujer de otro nivel y no tengo nada que ver con ella y no voy a seguir hablando de eso”

Asimismo, dijo que cuando habló con Olivia del Carmen respecto al conflicto que tuvieron, le recomendó que “lo tomara de quien venía”, además, volvió a señalar que le dieron una patada.

Carmen protegió a su mamá a lo largo del funeral, mientras estuvieron en contacto con la prensa (Instagram/@oliviacollinsmx)

“Le dije que lo tomara de quien venía y ya, porque para hacer una cosa así; como la patada que le dieron a mi hija, se me hace lo más asqueroso y, para mí, los hijos no se tocan”, sentenció.

La protagonista de Entre compadres te veas también explicó que ese día ella no quiso hablar con la prensa porque era un día de gran dolor para Maribel y su familia, también porque no le gustó cómo los medios manejaron el funeral.

“Se trataba de un duelo horrible que estaba pasando mi amiga. Yo no quería hablar de eso. Fue nefasto todo lo que dijeron los medios. Tengo un gran duelo aún, es gente muy cercana a mi, con decirte que mis hijas y Julián eran como hermanos”, compartió Olivia.

¿Cuál es la versión de Mónica Castañeda?

Durante la cobertura del velorio de Julián Figueroa, la reportera fue agredida

Al día siguiente del funeral, la presentadora de Ventaneando explicó que Olivia del Carmen estaba enojada por el comportamiento de todos los reporteros, pues desde el día anterior la habían buscado para entrevistarla.

En el momento en que salieron de su automóvil y comenzó la trifulca, la hija de Collins le pidió a su compañero camarógrafo que no tocaran el automóvil, lo que siguió con los empujones hacia ella.

Castañeda le pidió que la soltara cuando se dio cuenta del ataque y, como consecuencia, el resto de los reporteros se molestaron.

La periodista en varias ocasiones ha defendido no haber agredido a Collins ni a su hija (Instagram/@moncastaneda)

La integrante de Ventaneando también negó haberles aventado una patada; explicó que fue un movimiento que hizo sin pensar y porque vio que el de seguridad estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara.

“Sí, es cierto, yo meto la pierna (pero) para intentar detener la puerta”, dijo en ADN40. Finalizó señalando que, si hubiera querido agredir a la hija de Collins, lo habría hecho en el momento en que ella la empujó.

Todo el equipo de Ventaneando apoyó a Mónica e, incluso, revelaron que su compañera tuvo que ir al médico porque presentó molestias en el cuello después de los jaloneos de Olivia del Carmen. La periodista tuvo que acudir a fisioterapia por la gravedad de la lesión, según Linet Puente.