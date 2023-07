Rommel Pacheco buscará la gubernatura de Yucatán con el PAN

El diputado federal habló de sus planes en el futuro próximo (Cuartoscuro)

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco Marrufo, destapó sus intenciones de contender por la gubernatura de Yucatán en el proceso electoral del 2024; sin embargo, dejó en claro que respetará los tiempos electorales.

Durante una entrevista en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el exclavadista fue cuestionado sobre el porqué de buscar un nuevo cargo, ahora como gobernador, a lo que respondió que él encarna un perfil diferente puesto que no proviene de la política, ya que aseguró que la ciudadanía se encuentra “asqueada”.

Asimismo, explicó que al ser ciudadano siempre ha trabajado por las causas que le importan a la población, por lo que no tiene miedo a levantar la mano para seguir en el ámbito político, ya que sentenció que no tiene cuotas que cubrir ni favores que pagar.

“Me dices el ‘para qué (quiero la candidatura a la gubernatura)’, yo creo que la gente está asqueada, cansada de los mismos políticos de siempre. Yo, al no venir de la política, al ser un ciudadano (que) lucha por causas y no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner, creo que las cosas se pueden hacer bien”, expresó este lunes 19 de julio.

Aunado a lo anterior, el exatleta olímpico también dio a conocer que la población lo ha frenado en las calles para agradecerle por el trabajo que ha hecho durante su tiempo como legislador en San Lázaro, especialmente porque ha cumplido con sus promesas de campaña.

“La gente, al estar en la calle, me lo dice ‘nos has defendido’, ‘han regresado’, ‘cada vez que te comprometes a alguien lo cumples’”

Pacheco Marrufo también aclaró que su intensión es abanderar al partido que lo llevó a tener una curul en la Cámara Baja, el PAN; sin embargo, no descartó trabajar con la alianza que ha formado el blanquiazul con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), antes conocida como Va por México y actualmente el Frente Amplio por México, pues aseguró que es un hombre que sabe hacer equipo.

¿Cómo ingresó a la política el exdeportista?

Más allá de su carrera en el deporte de alto rendimiento, el actual legislador es licenciado en Administración de Negocios, además de una maestría en Capital Humano por la Universidad Anáhuac Sur, logros que compartió mediante sus redes sociales.

Por otro lado, paralelamente a su carrera como clavadista, Rommel Pacheco formó parte del Ejército Mexicano por 11 años, institución en donde obtuvo el grado de Teniente, incluso es conocido que ha apoyado a su entidad durante desastres naturales como los huracanes como un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El exclavadista formó parte del Ejército Mexicano (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

