Creel pide firmas para sacar a corcholatas de la contienda presidencial: “México no necesita graciositos”

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda. Foto: Reuters

En una petición para “hacer crecer” a México, Santiago Creel Miranda comenzó con la recolección de las 150 mil firmas acordadas por la alianza opositora para avanzar en el proceso interno de cara a las elecciones de 2024.

A través de un mensaje en video, el aspirante a la presidencia solicitó el respaldo de la ciudadanía, pues aunque hay “corcholatas” que quieren “hacerse los simpáticos”, el país “no necesita “graciositos” y sí a un perfil emanado del Frente Amplio por México, alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Puede ser que hay aspirantes, o corcholatas, que quieran hacerse los simpáticos, pero a reserva de que ustedes me corrijan México no necesita graciositos, México necesita un Presidente que sepa lo que está haciendo”, sentenció.

Santiago Creel solicitó el respaldo de la ciudadanía a través de un mensaje en video. Foto: Captura de Pantalla

En la convocatoria para sumarse al proyecto, el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que “no vengo a mentir y a decirte que puede hacer lo imposible, vengo a decirte que (...) puedo unir a todas las voces que nos asumimos como oposición”.

“Es momento de creer, es momento de Creel, ¡por eso fírmale a Creel!”, puntualizó el legislador.

Corcholatas “se están haciendo pedazos”

Por otra parte, afirmó que la y los aspirantes a la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las llamadas “corcholatas”, “se están haciendo pedazos desde adentro”.

Lo anterior, en referencia a las recientes polémicas entre los presidenciables del oficialismo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, por, entre otras cosas, los anuncios espectaculares desplegados para promocionar su imagen en todo el territorio mexicano.

Además, en días pasados dos de las “corcholatas” protagonizaron un encontronazo, cuando Sheinbaum Pardo criticó la propuesta de Marcelo Ebrard en materia de seguridad, el llamado “Plan Ángel”, que contempla el uso de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial (IA) para combatir la violencia en México.

Por lo anterior, Santiago Creel envió un contundente mensaje al primer mandatario vía Twitter, en el que aseguró que, contrario a lo que sucede con el “ilegal” proceso interno del partido guinda, la oposición está “unida a través de uno democrático”.

“Lo que no termina de entender el presidente es que el Frente Amplio por México nos está uniendo más a través de un proceso democrático que todos hemos aceptado con honor y profundo amor por nuestro país, a diferencia de su proceso ilegal en donde sus corcholatas se están haciendo pedazos desde adentro. No te confundas, Andrés, aquí no somos iguales”, escribió el panista.