Consuelo Duval confesó que hizo una visita conyugal en prisión cuando era menor de edad

Consuelo Duval narró lo que hizo debido a que estaba enamorada. (Twitter; @Netas_divinas)

La actriz Consuelo Duval es conocida por su sinceridad al momento de externar sus opiniones sobre diferentes temas, como la ocasión en que no dudo criticar a la diputada Federica Quijano, a quien señaló por maltrato animal, que finalmente era una acusación incorrecta. No obstante, esta ocasión no llamó la atención por externar sus puntos de vista sobre alguien más, sino porque confesó que una ocasión tuvo un novio en prisión al que visitó cuando ella era menor de edad.

La anécdota de su romance con un hombre mayor que terminó en prisión por cometer un ilícito fue contada cuando la protagonista de La Familia P. Luche fue cuestionada en la emisión más reciente del programa Netas Divinas sobre cuál había sido la locura más grande que había cometido por amor.

Sus compañeras, especialmente Natalia Téllez, se mostraron muy sorprendidas porque, a parte de la visita conyugal que Consuelo Duval hizo en una prisión de la que no reveló detalles, todo ocurrió cuando ella todavía no era mayor de edad, pero precisó que estaba muy enamorada y en el momento en que está en ese estado hace las cosas sin pensarlas.

Esta fue la confesión de la conductora: “Tenía como 17, 16 años... tenía un novio que pertenecía a la policía... ojo verde... cuando me enamoro me entra la locura y no puede ser otra que la locura del amor... trabajaba ahí, un día me hablan y me dicen que lo metieron a la cárcel por portación de arma prohibida... salí corriendo a la cárcel a verlo y ya de ahí seguido era la visita conyugal”.

Consuelo Duval hizo una visita conyugal cuando era menor de edad Crédito: Unicable

Ante la sorpresa de las integrantes de las Netas Divinas, Duval continuó con su relato y dio más detalles de cómo era la visita a la cárcel para ver a su entonces pareja a la que apodaban “Gusy”, precisó que la recibía con un uniforme de color beige, el cual era el oficial de la prisión.

Por otra parte reveló que las visitas eran tan constantes que los guardias de la entrada, y los que la revisaban para que no ingresara objetos ilícitos al inmueble, ya la conocían, inclusive la llamaban por su nombre cada que se presentaba a las visitas conyugales.

Finalmente fue Natalia Téllez quien externó su opinión al respecto y, a pesar de estar consternada, consideró que era un gesto lindo el que Consuelo Duval se atreviera a visitar a su entonces novio a un lugar considerado peligroso a pesar de que la también conductora fuera una adolescente.

Consuelo Duval no se mostró arrepentida de haber ido a la prisión a visitar a uno de sus novios. (Ig: @consueloduval)

Seguidores del programa consideraron que Consuelo Duval está mintiendo

La historia de Consuelo Duval no sólo generó dudas entre el resto de “las netas” (que son Galilea Montijo, Paola Rojas y Natalia Téllez) sino que también causó controversia entre los seguidores del talk show que dieron su opinión al respecto de las visitas conyugales de la actriz a los 16 años.

Para ellos resultó imposible que la dejaran ingresar a ver a un preso cuando era menor de edad a menos que tuviera contactos “fuertes” dentro del sistema penitenciario de nuestro país, ellos comentaron lo siguiente:

“Creo que Consuelo no dice la verdad ️️️ y también que la hayan dejado entrar a visita conyugal a los 16 años??????? ️️️️️ mentira total”, “Yo no creo que la hayan dejado ir a la prisión, ni los guardias ni su papá, a menos que no supiera nada”. El resto de los internautas lamentaron y contaron que la justicia en nuestro país no era correcta y por eso podría ser que permitieran el ingreso de una adolescente a las visitas conyugales, sobre todo porque conocían al a visitante y al preso.